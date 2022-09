3 metodi infallibili per sbiancare il WC rendendolo nuovo

La pulizia del bagno non è un compito molto amato. Tuttavia, è importante rimuovere rapidamente il calcare e le incrostazioni di urina per mantenere un’igiene perfetta del WC e per eliminare il terreno di coltura di batteri e altri germi.

Lo si può fare anche rispettando il clima e in modo ecologico.

In questo articolo vediamo 3 metodi infallibili, tra i rimedi casalinghi, per rendere come nuovo il nostro WC.

I primi 2 metodi infallibili per far tornare come nuovo il WC

Nonostante la pulizia regolare, le incrostazioni di urina possono formarsi rapidamente se l’acqua contiene molto calcare e bisogna eliminarle il prima possibile.

Ecco i primi due suggerimenti:

Bicarbonato di sodio e aceto

Il bicarbonato di sodio e l’aceto, combinati, possono aiutare a rimuovere le incrostazioni di urina dalla toilette. A questo scopo, cospargete 3 o 4 cucchiai di bicarbonato nella toilette e lasciamolo assorbire brevemente. Dopo di che dovrete cospargere circa 1 o 2 tazze di essenza di aceto. Usare lo scopino per spargere la miscela di aceto e soda sulle aree particolarmente sporche. Lasciare agire per almeno 15-30 minuti, quindi spazzolare correttamente le superfici. È possibile applicare la miscela di aceto e soda anche con l’aiuto di un flacone spray.

L’aceto è utile anche per pulire le piastrelle del bagno.

Bicarbonato di sodio e acido citrico

Anche l’acido citrico è un aiuto popolare che può essere utilizzato in casa in molti modi. È possibile acquistarlo in forma liquida o in polvere in qualsiasi farmacia; è efficace contro il calcare e attacca anche le incrostazioni di urina. Una miscela di acido citrico e bicarbonato di sodio può aiutare a risolvere i depositi particolarmente ostinati e di grandi dimensioni nella tazza del water.

Mescolate bicarbonato e acido citrico in un rapporto di 1:3 e spargetelo nella toilette.

Fate schiumare la miscela nella tazza del water e lasciatela assorbire per qualche tempo. Sfregare con la spazzola e risciacquare la miscela.

In seguito, tutti i depositi di calcare di urina dovrebbero saranno rimossi e il WC sarà come nuovo, bianco e splendente.

Il terzo metodo infallibile per pulire il WC

Bibita Cola e bicarbonato di sodio. Una bomba detergente per il water!

Un altro rimedio domestico collaudato contro le incrostazioni di urina nel bagno è una miscela di bicarbonato di sodio e cola. L’elevato contenuto di acido della cola attacca le incrostazioni dell’urina e le ammorbidisce. Il bicarbonato di sodio intensifica questo effetto.

Mettete 2 o 3 cucchiai di bicarbonato nel WC, versare circa un quarto di litro di cola. Vedrete gorgogliare vigorosamente il liquido, ed è normale.

Lasciare agire per diverse ore. Pulire la toilette con lo scopino e tirare lo sciacquone.

Per i depositi particolarmente ostinati, può essere utile aggiungere un pizzico di aceto o di acido citrico alla miscela di cola e bicarbonato.