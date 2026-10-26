Come risvegliare il collagene con l’innovazione pro-collagene di Filorga

Con il cambio di stagione e l’arrivo dell’autunno si fa strada il desiderio di inaugurare una fase nuova, lasciandosi alle spalle la spensieratezza estiva per riorganizzare le proprie abitudini quotidiane con rinnovata cura verso sé stessi. È proprio in questo periodo di ripartenza, quando l’aria si fa più frizzante e lo specchio evidenzia gli esiti dell’esposizione solare sotto forma di disidratazione profonda e perdita di compattezza, che il desiderio di rinnovare l’aspetto del viso torna al centro delle nostre priorità. Ripartire con un rituale mirato significa regalare alla cute gli strumenti ideali per rigenerarsi; tra le scoperte più affascinanti della ricerca scientifica recente, i trattamenti viso con fattori di crescita Filorga incarnano la risposta ideale per chi desidera ridefinire i contorni dell’ovale e restituire densità al viso attraverso un approccio cosmetico d’avanguardia.

I limiti del collagene in superficie e il ruolo chiave dei fattori di crescita

Per molto tempo si è creduto che per rimediare al rilassamento cutaneo bastasse applicare formule ricche di collagene direttamente sul viso, eppure la biochimica cutanea racconta una realtà del tutto diversa. La molecola del collagene nativo presenta un peso molecolare eccessivamente alto, una caratteristica che le impedisce a livello fisico di attraversare l’epidermide per andare in profondità, dove alloggiano le fibre elastiche di supporto. La pelle, in parole molto semplici, non può ricevere collagene dall’esterno: per vederla rimpolpata e soda consigliamo di stimolarla a produrre collagene attraverso i propri meccanismi biologici interni. All’interno del derma, le cellule operano come vere e proprie fabbriche naturali instancabili; tuttavia, con il trascorrere degli anni la loro attività fisiologica tende a rallentare, impoverendo la trama di sostegno e accentuando cedimenti e rughe d’espressione.

Per riattivare queste fabbriche cellulari, la medicina estetica impiega da tempo procedure rigenerative mirate a stimolare la sintesi di nuove fibre di sostegno. Nel mondo della cosmesi d’avanguardia, questo stesso principio viene applicato attraverso l’imitazione dei fattori di crescita: proteine messaggere naturalmente presenti nel nostro organismo che dialogano con i recettori cutanei, inviando istruzioni precise alle cellule per indurle a produrre nuovo collagene ed elastina. Trasferire questa intelligenza biologica nella cura quotidiana del viso significa superare l’idea tradizionale di anti-età, offrendo una strategia efficace per rigenerare i tessuti dall’interno e preservare la densità cutanea senza ricorrere a trattamenti invasivi.

Pro-Collagen Micro Growth Factor: la risposta bio-tecnologica di Filorga

Per superare l’ostacolo dell’assorbimento cutaneo, i Laboratori Filorga hanno sviluppato una tecnologia esclusiva: il complesso Pro-Collagen Micro Growth Factor, formulato con quattro peptidi biomimetici ad altissima specificità d’azione. L’anima del complesso è rappresentata da un peptide biomimetico FGF (dei fattori di crescita) microframmentato, la cui struttura ridotta è studiata appositamente per penetrare fino a 10 volte più in profondità negli strati superficiali dell’epidermide [1], agendo come un autentico booster di collagene capace di riattivare la produzione proteica interna. A questa molecola si affianca un peptide biomimetico della adiponectina, per rafforzare la barriera idrolipidica e potenziare l’elasticità strutturale.

Completano la formula due peptidi messaggeri Dual-Matrikine, specializzati nell’affinare la grana cutanea e levigare i solchi più marcati. La sinergia viene arricchita dall’acido ialuronico, indispensabile per ristabilire l’idratazione essenziale, e dall’iconico complesso NCEF di Filorga, che agisce a trecentosessanta gradi sulla qualità della pelle. Grazie a questo patrimonio biotecnologico, l’intera linea si posiziona tra i più avanzati trattamenti skincare che stimolano la produzione di collagene ed elastina, offrendo un supporto eccellente a partire dai 25 anni per allenare la cute a conservare il proprio capitale biologico, rivelandosi inoltre preziosa dai 45 anni in su durante la perimenopausa, la menopausa o in seguito a repentini cali ponderali che svuotano l’ovale.

Il protocollo liftante rassodante in 3 step: la routine ideale per la ripartenza autunnale

La ripresa degli impegni autunnali, tra scadenze di lavoro, ritmi metropolitani e agende serrate, porta spesso a cercare soluzioni cosmetiche che combinino massima efficacia e rapidità d’uso, perfette per chi ha una vita dinamica ed è sempre di fretta. Per rispondere a questa esigenza senza costringerci a sedute infinite davanti allo specchio, Filorga ha tradotto l’efficacia del suo brevetto in un protocollo completo composto da 3 trattamenti complementari della linea Pro-Collagen Micro-Growth Factor. Si tratta di una routine formulata per agire in perfetta sinergia biologica, facile da integrare nelle giornate più intense e strutturata secondo una sequenza ordinata di gesti:

Il siero viso Filorga Pro-Collagen: vero protagonista e prodotto star della linea, questo concentrato fluido lavora nel cuore del tessuto aumentando la sintesi naturale di collagene 5 fino al +101% [2] e sostenendo la produzione di elastina fino al +121% [3] . La sua formula vanta una texture leggera e rassodante che si assorbe all’istante senza lasciare alcuna traccia untuosa o appiccicosa, offrendo un effetto tensore immediato apprezzato dall’86% delle donne; con la costanza dell’uso, dopo soli 7 giorni, il 94% delle persone nota una cute visibilmente più compatta [4] . Il siero contorno occhi Filorga Pro-Collagen: prima di passare alla crema, la cura si concentra sulla delicata zona perioculare con una formula elasticizzante che unisce un feeling confortevole per il 95% delle utilizzatrici a un effetto lifting rapido per l’80% [5] . Il pratico applicatore roller consente di effettuare un massaggio drenante e decongestionante in una manciata di secondi, rendendo la pelle perioculare più levigata e distesa nell’89% dei casi dopo una settimana [6] . La crema viso Filorga Pro-Collagen: a coronamento della routine interviene la tipologia di trattamento tradizionalmente più amata e acquistata nel mondo beauty, irrinunciabile per sigillare i principi attivi all’interno della cute e proteggerla dall’aggressione dei primi venti freddi autunnali. La sua texture cremosa, modellante e avvolgente offre un finish confortevole che non unge e non appiccica, conquistando il 92% delle consumatrici; fin dalla prima applicazione l’85% percepisce un effetto ultra liftante rapido [7] , mentre dopo 7 giorni di applicazione costante [] l’ovale appare ridisegnato e la pelle sensibilmente più tonica.

Adottare questo rituale a tre passaggi consente di trasformare il rituale skincare nell’occasione perfetta per un allenamento cellulare quotidiano, capace di regalare densità, elasticità e freschezza duratura anche a chi vive giornate dense di impegni.

[1] Test ex vivo a confronto con il fattore di crescita EGF.

[2] Test ex vivo sul collagene 5 dopo 7 giorni. Applicazione del siero ogni 2 giorni (per un totale di 4 applicazioni).

[3] Test ex vivo sulla lunghezza delle fibre di elastina dopo 7 giorni. Applicazione del siero ogni 2 giorni (per un totale di 4 applicazioni).

[4] Autovalutazione su 36 donne, dopo 7 giorni di utilizzo del siero Pro-Collagene Micro Growth Factor due volte al giorno.

[5] Autovalutazione su 40 donne, dopo il primo utilizzo del siero occhi.

[6] Autovalutazione su 38 donne, dopo 7 giorni di utilizzo due volte al giorno.

[7] Autovalutazione su 40 donne, dopo il primo utilizzo della crema.

[8] Autovalutazione su 38 donne, dopo 7 giorni di utilizzo della crema due volte al giorno.