Cortisolo alto: come mantenerlo sotto controllo naturalmente con alimentazione e buone abitudini

Il cortisolo è conosciuto come l’ormone dello stress. Viene prodotto dalle ghiandole surrenali e svolge funzioni fondamentali per l’organismo. Quando lo stress diventa persistente, però, può influenzare il sonno, l’appetito e il benessere generale. Scopriamo come favorire il naturale equilibrio del cortisolo attraverso alimentazione e stile di vita. Cos’è il cortisolo e perché aumenta? Il cortisolo aiuta a regolare il metabolismo, la pressione sanguigna e la risposta allo stress. Normalmente raggiunge livelli più elevati al mattino e diminuisce progressivamente verso sera. Stress prolungato, sonno insufficiente e alcune condizioni mediche possono alterarne la regolazione. L’obiettivo non è eliminarlo, ma mantenerne un funzionamento fisiologico. Quali alimenti aiutano a gestire lo stress? Nessun alimento abbassa da solo il cortisolo in modo garantito. Una …