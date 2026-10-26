Oroscopo di oggi 26 ottobre 2026

L’oroscopo di lunedì 26 ottobre 2026 annuncia una giornata ricca di emozioni, riflessioni e cambiamenti. La Luna piena in Toro e Mercurio retrogrado in Scorpione influenzano amore, lavoro e rapporti personali. Scopriamo cosa riservano le stelle ai dodici segni zodiacali. Il nuovo lunedì si apre con un cielo astrologico particolarmente intenso. La Luna piena nel segno del Toro porta alla luce sentimenti profondi, mentre Mercurio retrogrado invita alla prudenza nelle decisioni e nelle comunicazioni. Secondo le previsioni dell’oroscopo del 26 ottobre 2026, alcuni segni potranno contare su energia ed entusiasmo, mentre altri dovranno rallentare e dedicare maggiore attenzione al proprio equilibrio emotivo. Ecco le previsioni segno per segno. Oroscopo 26 ottobre 2026: tutti i segni zodiacali Ariete Amore: Venere rende …

L’oroscopo di lunedì 26 ottobre 2026 annuncia una giornata ricca di emozioni, riflessioni e cambiamenti. La Luna piena in Toro e Mercurio retrogrado in Scorpione influenzano amore, lavoro e rapporti personali. Scopriamo cosa riservano le stelle ai dodici segni zodiacali.

Il nuovo lunedì si apre con un cielo astrologico particolarmente intenso. La Luna piena nel segno del Toro porta alla luce sentimenti profondi, mentre Mercurio retrogrado invita alla prudenza nelle decisioni e nelle comunicazioni.

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 26 ottobre 2026, alcuni segni potranno contare su energia ed entusiasmo, mentre altri dovranno rallentare e dedicare maggiore attenzione al proprio equilibrio emotivo. Ecco le previsioni segno per segno.

Oroscopo 26 ottobre 2026: tutti i segni zodiacali

Ariete

Amore: Venere rende i rapporti sentimentali più delicati. Evitate inutili competizioni con il partner. Lavoro: Marte regala determinazione, ma non dovete dimostrare continuamente di essere migliori degli altri. Puntate sulle vostre capacità personali.

Toro

Amore: la Luna piena nel vostro segno amplifica fascino, emozioni e desiderio di conferme. Potreste vivere momenti particolarmente intensi. Lavoro: è il momento di valorizzare i vostri talenti e mostrare quanto valete. La sicurezza personale sarà la vostra forza.

Gemelli

Amore: Venere favorisce leggerezza, complicità e nuove conoscenze. Lavoro: avete voglia di sperimentare e affrontare sfide originali. Marte sostiene il vostro entusiasmo. Una giornata perfetta per uscire dalla routine e concedervi qualcosa di divertente.

Cancro

Amore: la Luna piena favorevole rafforza il bisogno di famiglia, stabilità e affetto. Anche se Venere crea qualche difficoltà, i legami autentici resistono. Lavoro: cercate sicurezza nei progetti già avviati. Le persone fidate saranno particolarmente importanti.

Leone

Amore: attenzione alle critiche e alle parole troppo dirette. Il partner potrebbe sentirsi giudicato. Lavoro: la Luna piena sfavorevole aumenta nervosismo e impazienza. Non tutte le discussioni meritano la vostra energia. Meglio ascoltare prima di intervenire.

Vergine

Amore: ritrovate il piacere delle piccole attenzioni e dei sentimenti sinceri. Lavoro: la Luna piena vi aiuta a riconoscere il valore dei risultati costruiti nel tempo. Non cercate continuamente novità: alcune certezze rappresentano la vostra vera ricchezza.

Bilancia

Amore: Venere nel vostro segno favorisce fascino, incontri e complicità. Lavoro: Marte sostiene ambizione e determinazione. Potete realizzare progetti importanti, soprattutto collaborando con le persone giuste. La fiducia reciproca sarà fondamentale.

Scorpione

Amore: la Luna piena in opposizione rende le emozioni difficili da gestire. Evitate discussioni impulsive. Lavoro: Mercurio retrogrado può aumentare confusione e stanchezza. Non pretendete troppo da voi stessi. Concedervi una pausa sarà la scelta migliore.

Sagittario

Amore: Venere favorevole riaccende entusiasmo, passione e voglia di condividere momenti speciali. Lavoro: Marte vi rende dinamici e pieni di iniziativa. Il vostro ottimismo sarà contagioso. Approfittatene per rafforzare amicizie e collaborazioni.

Capricorno

Amore: Venere potrebbe far nascere qualche insicurezza, ma la Luna piena favorevole vi aiuta a riscoprire il vostro valore. Lavoro: puntate sulla concretezza e sull’esperienza. Non lasciatevi condizionare dalle apparenze: la vera forza nasce dalla fiducia in voi stessi.

Acquario

Amore: la Luna piena sfavorevole aumenta sensibilità e tensioni. Cercate comprensione anziché alimentare contrasti. Lavoro: Marte in opposizione richiede pazienza. Circondatevi di persone tranquille e concedetevi qualche momento di riposo.

Pesci

Amore: la Luna piena favorevole porta intuizioni importanti e sentimenti autentici. Un gesto spontaneo potrebbe rafforzare un rapporto. Lavoro: seguite la creatività e ascoltate il vostro intuito. Non complicate ciò che può essere affrontato con semplicità.

Il consiglio delle stelle per lunedì 26 ottobre

La giornata invita tutti i segni a rallentare, ascoltare le emozioni e valorizzare i rapporti sinceri. La Luna piena porta maggiore consapevolezza, mentre Mercurio retrogrado suggerisce prudenza. In questo inizio di settimana, la scelta migliore sarà trovare un equilibrio tra cuore e ragione.