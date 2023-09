Come riporre i jeans nell’armadio? Fino ad ora hai sempre sbagliato: 3 modi infallibili per acquistare spazio

Riporre gli abiti in modo corretto vuol dire ottenere tantissimo spazio quindi non è solo un dettaglio e ci sono trucchi infallibili.

In questo modo non solo i capi restano ordinati nell’armadio e quindi privi di pieghe o altri difetti quando indossati ma soprattutto si possono conservare meglio e consentono di migliorare l’organizzazione interna. La verità è che lo spazio, anche per chi ha un grande armadio, non è mai sufficiente.

Quindi sfruttare ogni mezzo possibile per andare a organizzare il tutto e soprattutto per poter migliorare anche la disposizione interna al fine di rendere tutto facilmente reperibile è sicuramente un vantaggio.

Come organizzare i jeans nell’armadio

Ci sono tre trucchi da poter sfruttare per poterli sistemare, tutto dipende da cosa si ha a disposizione: uno spazio verticale, mensole oppure cassetti. In base al tipo di ambiente che si può occupare allora si andranno ad applicare. Per appendere i jeans sugli appositi appendini invece di infilarli semplicemente all’interno (soprattutto quando lo spazio in verticale non è molto, è ottimale andare a ripiegare in due la gamba sull’asta della gruccia e inserire poi il passante della vita del jeans nel gancio della gruccia. In questo modo occuperà un massimo di 50 centimetri, non ingombrerà affatto all’interno e soprattutto sarà comodo da riporre.

Per sistemare i jeans nell’armadio occorre arrotolarli. Questi vanno piegati in due, quindi poi arrotolati con una dimensione di circa 20 centimetri e riposti così nel cassetto. In un contenitore medio entreranno anche 15 jeans, cosa che sarebbe difficile altrove. Per sistemarli sulle mensole invece occorre aprire il jeans, piegare in due le gambe, poi ulteriormente in due e infine una parte sull’altra. Il gioco è fatto e si possono impilare tranquillamente senza perdere la piega.

Queste tecniche sono molto veloci, occorrono pochi minuti ma è comunque veramente utile perché si recupera molto spazio e si possono sfruttare tutti quegli angolini dell’armadio che tradizionalmente restano vuoti. Inoltre è importante sottolineare come, con questi sistemi, i jeans non sono costretti a strofinare continuamente l’uno sull’altro, cosa che invece accade quando vengono appesi alle gruccie normali nell’armadio. Certo, si fa prima, ma ne risente il tessuto perché alla fine vengono stipati tutti vicini, contro gli altri capi e il jeans che per sua natura è un prodotto ruvido finisce con l’usurarsi più velocemente. Quindi vale la pena valutare come stendere un capo di questo tipo anche per un beneficio legato alla durata.