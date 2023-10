Come rimediare ad un sugo troppo salato: il segreto degli chef che salva la giornata

Il sugo troppo salato può essere immangiabile: ecco il segreto degli chef per rimediare e salvare la giornata (e il pasto)!

Non importa quanta esperienza si ha in cucina, può sempre capitare di esagerare con il sale. Una manciata di troppo può gustare il sugo che diventerà subito immangiabile. Il problema è soprattutto quando si hanno degli ospiti a pranzo o a cena e si rischia di fare una brutta figura. Ancora, rifare tutto daccapo richiede tempo e a volte non ce n’è a sufficienza. Si stava già pregustando quel sugo così saporito quando, purtroppo, l’unica soluzione sembra quella di buttare via tutto.

Esagerare con il sale, però, capita anche a chi cucina per mestiere, agli chef. Di certo questi professionisti non hanno il tempo per rifare tutto daccapo, considerando che cucinano a volte anche per centinaia di persone (tante pietanze diverse). E per ovviare al problema di un sugo troppo salato, per fortuna c’è un segreto svelato proprio dagli chef, che serve per rimediare e riequilibrare la sapidità della preparazione. Così, il pasto è salvo!

Il segreto degli chef per rimediare ad un sugo troppo salato

Il sale è essenziale per dare gusto e sapore ad una pietanza, anche ad un sugo. Molto spesso però non ci si regola e non si riesce a dosare questo condimento. Per non buttare via tutto, è bene conoscere il segreto degli chef che in men che non si dica equilibra il sapore del sugo.

Servirà una patata media che andrà sbucciata, lavata con acqua fredda e immersa nel sugo mentre sta cuocendo. Il tubero riuscirà ad assorbire i sali, trattenere il sale in eccesso diminuendo la sapidità del piatto. Non appena la cottura sarà ultimata, basterà solo togliere la patata dal sugo. Ecco che il sugo sarà di nuovo mangiabile.

Quando si esagera con il sale oppure può capitare di salare due o più volte quello che si sta cucinando perché magari ci si dimentica di averlo già fatto, il segreto della patata usato dagli chef può essere davvero un salva pasto. La patata cucinata può essere anche condita successivamente con olio e sale e mangiata come contorno di una proteina, così da evitare gli sprechi.

In linea di massima salare troppo un piatto può capitare raramente ma oltre al solito trucco di allungare con l’acqua il sugo (che però poi ha bisogno di tempo per restringersi), il segreto della patata è molto più efficace, semplice e veloce.