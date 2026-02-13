Come rimanere incinta facilmente, non trascurare il richiamo del corpo

Nel momento in cui decidiamo di voler condividere con il nostro compagno, marito o fidanzato la gioia di avere un figlio, la prima domanda che ci si pone è la seguente: cosa posso fare per rimanere incinta più velocemente? Le analisi cliniche sono quelle che possono davvero aiutarti in tal senso.

Mettere al mondo un figlio non è mai semplice sotto molteplici punti di vista. Sicuramente molte donne si sono trovate davanti alla difficoltà di voler concepire ma non riuscirci. Avere rapporti fisici continuamente non è l’unica chiave di risoluzione, ecco perché bisognerebbe sempre avviare in anticipo dei controlli con il proprio ginecologo e capire cosa possiamo effettivamente fare per aiutarci in questo percorso.

Sulla base di tale motivazione, infatti, bisogna non solo effettuare controlli sugli ormoni della donna, ma anche sull’apparato genitale: è proprio questo che non devi assolutamente trascurare.

Rimanere incinta facilmente: attenzione a quello che ti dice il medico

Nel momento in cui facciamo riferimento al concepimento, stiamo parlando di un ambito medico molto delicato, e lo stesso vale per la donna così come per l’uomo. La donna, in questo caso, ciò che dovrebbe fare in modo preventivo sarebbe affidarsi al proprio ginecologo e parlare con lui dell’intenzione di avere un figlio. Lui provvederà a verificare eventuali problematiche: innanzitutto capire se ci troviamo di fronte a un ovaio policistico, poi se vi è la presenza di utero infantile o di un utero più piccolo del normale, ma anche condizioni cliniche come l’endometriosi.

Si tratta di sfaccettature che non impediscono necessariamente il concepimento, ma possono rallentarlo se sottovalutate, oppure a seconda della loro gravità. Dopo aver appurato la presenza di una di queste problematiche, sarà il ginecologo a dirvi come agire: se è necessaria una cura preventiva per aumentare le possibilità di fertilità oppure se vi sono strade alternative sulle quali procedere.

L’acido folico: perché aiuta davvero prima e durante la gravidanza

Tenendo conto della vostra condizione clinica e di eventuali cure che il ginecologo vi suggerirà di effettuare, per aumentare le possibilità di rimanere incinta e prevenire un eventuale aborto spontaneo può essere utile l’acido folico. Infatti, soprattutto negli ultimi anni, sono davvero tantissimi i ginecologi che stanno incentivando sensibilmente l’assunzione di acido folico.

Il consiglio, in questo caso, è quello di assumerlo già dal momento in cui si decide di voler concepire. Questo andrà ad agire sul nostro corpo, sostenendo i processi fisiologici e contribuendo a prevenire eventuali carenze. In questo modo, dunque, non andremo soltanto ad aiutare il corpo in vista del concepimento, ma qualora tutto procedesse nel modo migliore, l’acido folico, come indicato in precedenza, vi aiuterà anche nel percorso iniziale della gravidanza, sostenendo lo sviluppo dell’embrione.

Fermo restando tutti i consigli che vi abbiamo appena dato, però, ricordate sempre che il punto di riferimento resta il vostro ginecologo, il quale potrà aiutarvi considerevolmente durante questo delicato percorso e realizzare così il vostro sogno di diventare mamme.