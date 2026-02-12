Acido ialuronico sì ma non per tutti, devi metterlo se hai questa età

La cura della pelle oggi passa dalla skin care: non è un prodotto, ma una serie di operazioni che devono essere fatte per prendersi cura della propria persona e, soprattutto, della pelle del viso. È qui che entra in gioco l’acido ialuronico, che, secondo molti, andrebbe inserito solo da una determinata età in poi!

Nel corso degli ultimi anni siamo stati letteralmente invasi da vari tipi di pubblicità, sia sui social network che in televisione: non si tratta più della semplice crema antirughe o del make-up così come lo intendiamo… oggi tutto diventa un excursus per la cura del benessere e della persona.

In TV vediamo immagini d’impatto: durano poco, presentano il prodotto e in breve dicono a cosa serve. L’approfondimento, invece, lo trovi sui social network, con l’influencer che ti presenta il prodotto, ti spiega come lo applica e soprattutto quali sono i reali benefici per il suo tipo di pelle.

Tutto diventa settorializzato, destinato a un pubblico preciso e soprattutto a chi decide di prendersi cura della propria persona in determinati contesti e con determinati prodotti.

In questo calderone rientra l’acido ialuronico: è in grado di idratare la pelle, dà una bella sensazione quando lo applichiamo e soprattutto dona freschezza, ma non è per tutti.

Usa l’acido ialuronico, solo quando serve

Questa premessa è un avvertimento: ogni cosmetico, qualunque esso sia, ha una finalità ben precisa ed è diretto a determinati tipi di pelle. Lo stesso vale per l’acido ialuronico. Infatti, questo cosmetico ha lo scopo di idratare intensamente la pelle, va a nutrire i punti critici e la rende più elastica: ecco perché viene definito un alleato contro le rughe.

Per quanto riguarda l’ora di applicazione dell’acido ialuronico, possiamo essere molto tranquilli, perché abbiamo ampia libertà di scelta su come agire. Tenendo conto della forte azione idratante di questo cosmetico, sappiate che possiamo applicarlo sulla pelle del viso anche prima del make-up, stendendolo bene con le mani e facendo in modo che la pelle risulti più luminosa. In questi casi, prima di applicare il fondotinta, aspettate sempre un po’ che la pelle lo assorba, altrimenti andrete a rovinare il vostro make-up.

Metterlo la sera, invece, mi permette di fare in modo che l’acido ialuronico diventi quasi una maschera: potete stenderlo con il rullo di giada, così da ottenere un effetto “filler”, distendendo la pelle e accelerando i tempi di assorbimento.

A che età è indicato mettere effettivamente l’acido ialuronico?

Uno degli errori che viene commesso con i cosmetici è credere che siano adatti a ogni età, ma non è assolutamente così. L’acido ialuronico non va inteso come la soluzione a ogni problema, ma può essere usato per prevenire l’invecchiamento cellulare della pelle: quindi utilizzato in modo preventivo, per ritardare la formazione delle rughe.

Sulla base di tale motivazione, il consiglio dell’esperta di make-up è quello di cominciare a usare l’acido ialuronico dai 25 anni in poi. Questa età, infatti, viene spesso presa come indicativa per l’inizio del naturale invecchiamento cutaneo: sarà sufficiente applicarlo una volta al giorno, così come indicato precedentemente, per riscontrare benefici non subito, ma negli anni a venire.