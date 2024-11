Come rendere la tua casa hygge secondo Notino: i must have

Come rendere la casa hygge secondo i consigli di Notino? Ecco i must have da acquistare online!

Uno degli e-shop di cosmetici e profumi più grande in Europa è Notino, un sito che conosce chiunque è appassionato di prodotti beauty e vuole sempre andare alla scoperta di prodotti nuovi o fare il pieno dei best seller di brand e maison.

Lo store online propone dei prodotti suddivisi anche in base ad alcune tipologie, come ad esempio lo stile di vita hygge. Si tratta di un lifestyle danese con l’obiettivo di creare un’atmosfera felice, pacifica e quanto più serena possibile.

Hygge, quindi, significa prendersi cura di sé in tantissimi aspetti della vita, a partire dall’arredamento del proprio nido ai piatti da portare in tavola. Circondarsi di persone con energie positive è altrettanto importante, così come avere in giro per casa un determinato arredamento che ti consente di accogliere al meglio questo stile di vita ispirato al modello danese.

Lifestyle danese, la casa hygge secondo Notino

Creare una particolare atmosfera alla propria abitazione non è così complicato. Basta davvero poco per immergersi in un momento di pace e benessere sia se ci si ritrova da soli in casa sia se si è in compagnia del proprio partner o di alcuni amici.

Lo stile di vita danese ha un obiettivo ben preciso: invita alla felicità chiunque decida di abbracciare questo modello di vita. Il segreto per la felicità, secondo lo stile hygge, è dietro l’angolo, per questo motivo bisogna partire proprio dall’ambiente in cui si vive.

Per poter creare una casa accogliente dovrai privilegiare tonalità calde e luci soffuse, privilegiando di giorno la luce del sole che filtra dai vetri della finestra. Prediligi, quindi, i toni sul beige, marrone e crema, e come materiali scegli legno, pelle, pietra e lana.

Non può mancare una stufa da accendere durante le fredde giornate, accanto dovrà esserci un angolo lettura in cui potersi posizionare avvolti da un caldo e comodo plaid e un tavolino su cui poggiare l’infuso appena preparato con i sapori dell’autunno inverno.

Per un ambiente in perfetto stile hygge, quindi, non possono mancare le candele profumate o i diffusori di aromi, potresti scegliere tra i profumi ambiente migliori. Sempre secondo Notino non può mancare la lampada catalitica, in grado di profumare l’ambiente circostante e di purificare l’aria oltre che disinfettarla. Sullo shop online di Notino potrai trovare tantissime proposte di lampade di tutti i colori e tutte le profumazioni.

In poche e semplici mosse, quindi, potrai rendere la tua dimora un posto tranquillo, sereno e pacifico!