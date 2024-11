Con i prodotti che hai in cucina puoi tranquillamente pulire la tua friggitrice ad aria

Pulire la friggitrice ad aria non sarà più un problema: con questi rimedi naturali farai tornare l’elettrodomestico come nuovo!

Se hai da poco acquistato una friggitrice ad aria e hai deciso di utilizzarla per la preparazione di una delle ricette più sfiziose del momento, probabilmente ora ti starai domandando come poterla pulire.

Nel libretto delle istruzioni sicuramente ti verrà spiegato come prendertene cura al meglio, una friggitrice ad aria pulita e messa bene sicuramente durerà molto più a lungo rispetto ad un elettrodomestico trascurato e mai sgrassato.

In commercio esistono tantissimi prodotti che, però, a volte vengono poco apprezzati a causa del loro forte odore. Una volta pulito l’elettrodomestico, che sia un forno o appunto una friggitrice ad aria, l’odore del prodotto usato per pulire e sgrassare sembra essere persistente.

Per tale motivo è importante usare solo e unicamente prodotti destinati a questo utilizzo, inoltre è buona norma lasciar aperto lo sportello del forno o il cassetto della friggitrice ad aria per far arieggiare quanto più possibile lo strumento utilizzato per le varie cotture. Come pulire, però, la friggitrice ad aria in modo naturale? Se vuoi usare i rimedi della nonna eccone alcuni da mettere subito in pratica!

I rimedi fai da te per pulire a fondo la friggitrice ad aria

Il cestello della friggitrice ad aria solitamente può essere posizionato all’interno della lavastoviglie, per chi invece si ritrova ad avere una airfryer con sportello dovrà pulirla proprio come se fosse un mini forno.

Innanzitutto è importante sgrassare la resistenza e poi la griglia, quindi prepara una miscela di acqua calda e bicarbonato e inizia a pulire con delicatezza l’interno dell’elettrodomestico. Usa una spugna morbida così da non graffiare nulla.

Dopo aver sgrassato con la spugna ti basterà semplicemente risciacquare con un panno morbido inumidito con dell’acqua calda e rimuovere quindi il sapone in eccesso. In alternativa al bicarbonato puoi usare anche l’aceto, l’importante è evitare di usare un prodotto troppo aggressivo difficile da risciacquare.

Se è presente del grasso ostinato all’interno dell’airfryer ti consigliamo di riscaldarla per circa 10 minuti, dopodiché spegnila, stacca la spina e inizia a pulire con la spugna morbida. Vedrai che con poche e semplici mosse potrai pulire il tuo elettrodomestico preferito e tornerà a splendere come nuovo!

Il bicarbonato è un ingrediente molto versatile: puoi usarlo per tantissimi motivi, dalla cucina alla cura della propria pelle, ecco perché è un prodotto che non dovrebbe mai mancare!

Dopo aver pulito l’elettrodomestico, non perdere la ricetta del nostro dolce da fare in friggitrice ad aria in meno di 30 minuti!