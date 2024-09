Pulire il nasino dei neonati, la guida per non commettere errori

La guida su come pulire il nasino dei neonati. Ti spieghiamo passo dopo passo come poter fare senza commettere errori!

L’igiene, che sia per un bambino e per un adulto, è fondamentale. Così come ci si lava ogni giorno, è importante anche pulire il nasino dei neonati in poche e semplici mosse.

Come pulire il nasino dei neonati? Se sei diventata mamma da poco, probabilmente ti starai ponendo questa domanda. Ecco una guida pratica ed efficace in cui ti spieghiamo come poter liberare il naso dal musco ai bambini piccoli che non sanno soffiarsi il naso!

Pulire il nasino del bambino è importante: ecco come fare

Innanzitutto è importante sapere che i lavaggi nasali vanno effettuati non solo in caso di raffreddore ma anche in situazioni in cui è presente un’allergia, come quella ai pollini ad esempio, o altre dinamiche in cui c’è necessità di far liberare il naso.

I lavaggi, quindi, vanno effettuati prima delle poppate, così da rendere il momento della pappa più piacevole; prima di coricarsi, così da far fare al bambino un sonno più rilassato e tranquillo; infine prima di effettuare l’aerosol, solitamente prescritto per migliorare le vie respiratorie.

Per poter pulire il nasino al neonato bisogna rimediare uno strumento che avrai sicuramente già in casa: la siringa. Rimuovi l’ago dalla siringa e riempila di circa 2,5 ml di acqua fisiologica. In questo modo andrai a introdurre la soluzione nelle narici del poppante con una pressione che non sia né troppo delicata né troppo forte.

Per chi si trova a viaggiare o a rimanere fuori casa a lungo, potrebbe portare con sé dei flaconcini monouso di acqua fisiologica, facilmente reperibili nelle farmacie e para farmacie. Come effettuare l’operazione del lavaggio nasale a un bambino piccolo? Te lo spieghiamo passo dopo passo.

Riempi la siringa; posiziona il bambino in posizione supina con la testa di lato; inserisci il beccuccio della siringa nella narice rivolta verso l’alto e inclina lo strumento puntandolo verso l’orecchio del medesimo lato; esercita una pressione decisa sulla siringa così da far fuoriuscire la soluzione dall’altra narice; asciuga e pulisci il bambino con un fazzoletto, poi giralo e posizionalo sull’altro lato così da procedere con la seconda narice.

Nel caso in cui ci sia un abbondante congestionale nasale, puoi ripetere l’operazione una seconda volta. Ricorda di pulire il nasino del bambino più volte al giorno, specialmente nei casi qui sopra citati.

Puoi utilizzare una soluzione fisiologica classica oppure sentire il parere del pediatra che saprà consigliarti una terapia ideale per contrastare il raffreddore ed eventualmente gli altri sintomi influenzali. Non perdere i nostri suggerimenti su come prendersi cura del neonato senza ansie!