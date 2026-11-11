Come pulire i vetri delle finestre senza lasciare aloni: il trucco per averli splendenti

Vetri delle finestre sempre pieni di aloni, impronte e macchie? Esistono alcuni semplici trucchi per farli tornare puliti e brillanti senza spendere una fortuna in detergenti. Pulire i vetri delle finestre può sembrare un lavoro interminabile, soprattutto quando, dopo tanta fatica, compaiono quelle fastidiose striature. Il segreto per ottenere vetri trasparenti e senza aloni sta nella scelta dei prodotti e nel modo in cui vengono utilizzati. Con pochi ingredienti facilmente reperibili e qualche accorgimento è possibile ottenere ottimi risultati. Scopriamo come pulire i vetri delle finestre con metodi semplici ed economici. Acqua e aceto: il rimedio naturale contro gli aloni Per i vetri comuni non trattati, una soluzione di acqua e aceto può aiutare a eliminare sporco leggero e impronte. …