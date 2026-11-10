Impotenza maschile: le cause che pochi conoscono, i sintomi da non sottovalutare e come affrontarla

L’impotenza maschile, conosciuta in medicina come disfunzione erettile, è un problema che interessa uomini di diverse età. Si manifesta con la difficoltà ricorrente a raggiungere o mantenere un’erezione sufficiente per un rapporto sessuale soddisfacente. Ma quali sono le cause? E soprattutto, si può curare? Impotenza: quali sono le cause più comuni? Contrariamente a quanto si pensa, l’impotenza non dipende necessariamente dall’età. Le cause possono essere fisiche, psicologiche oppure una combinazione di entrambe. Tra i principali fattori troviamo: Stress e ansia da prestazione: possono interferire con la risposta sessuale. Diabete: può danneggiare nervi e vasi sanguigni. Problemi cardiovascolari: possono compromettere la circolazione sanguigna. Squilibri ormonali: come livelli insufficienti di testosterone. Fumo e alcol: possono contribuire alla comparsa del disturbo. Alcuni farmaci: …