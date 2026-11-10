Mani sempre secche, ecco i consigli da adottare per averle setose

Mani secche, screpolate e ruvide al tatto? Il problema potrebbe dipendere da alcune abitudini quotidiane. Ecco come ritrovare una pelle morbida e idratata con pochi semplici accorgimenti. Le mani sempre secche sono un problema molto comune, soprattutto durante i mesi freddi e quando si utilizzano frequentemente saponi, detergenti e prodotti igienizzanti. La pelle perde progressivamente la sua naturale protezione, diventando ruvida, arrossata e, nei casi più fastidiosi, soggetta a piccole screpolature. Fortunatamente, per migliorare la situazione non servono necessariamente trattamenti costosi. Bastano alcune attenzioni quotidiane e prodotti adeguati. Il segreto è proteggere la barriera cutanea e mantenere costante l’idratazione, evitando quei comportamenti che possono peggiorare la secchezza. Mani sempre secche: perché succede e quali errori evitare Tra le cause principali …