Mani sempre secche, ecco i consigli da adottare per averle setose

Mani secche, screpolate e ruvide al tatto? Il problema potrebbe dipendere da alcune abitudini quotidiane. Ecco come ritrovare una pelle morbida e idratata con pochi semplici accorgimenti.
Le mani sempre secche sono un problema molto comune, soprattutto durante i mesi freddi e quando si utilizzano frequentemente saponi, detergenti e prodotti igienizzanti. La pelle perde progressivamente la sua naturale protezione, diventando ruvida, arrossata e, nei casi più fastidiosi, soggetta a piccole screpolature.
Fortunatamente, per migliorare la situazione non servono necessariamente trattamenti costosi. Bastano alcune attenzioni quotidiane e prodotti adeguati. Il segreto è proteggere la barriera cutanea e mantenere costante l’idratazione, evitando quei comportamenti che possono peggiorare la secchezza.
Mani sempre secche: perché succede e quali errori evitare
Tra le cause principali troviamo i lavaggi frequenti, l’acqua troppo calda, i detergenti aggressivi e l’esposizione al freddo. Anche lavare i piatti senza guanti può compromettere la naturale protezione della pelle.
Un errore particolarmente comune è dimenticare la crema idratante dopo aver lavato le mani. Applicarla regolarmente aiuta a trattenere l’umidità e a contrastare la comparsa delle screpolature.
Come rendere le mani morbide e idratate: 6 consigli pratici
- Scegliere detergenti delicati: preferite prodotti senza profumo, formulati per la pelle sensibile.
- Evitare l’acqua bollente: lavate le mani con acqua tiepida, senza rinunciare alla corretta igiene.
- Applicare una crema idratante: utilizzatela dopo ogni lavaggio, preferibilmente quando la pelle è ancora leggermente umida.
- Preferire ingredienti protettivi: glicerina, ceramidi e vaselina possono aiutare a contrastare la perdita di idratazione.
- Indossare i guanti: proteggete le mani durante le pulizie domestiche e quando uscite nelle giornate fredde.
- Curare le mani prima di dormire: applicate uno strato generoso di crema ricca o un unguento protettivo.
Con queste piccole abitudini quotidiane, le mani secche possono tornare gradualmente più morbide e confortevoli. Evitate gli scrub sulle zone irritate e ricordate che, in presenza di tagli profondi, prurito intenso o screpolature persistenti, è importante rivolgersi a un dermatologo per escludere una dermatite delle mani.