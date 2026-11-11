Colesterolo LDL alto: cosa si deve fare per abbassarlo e proteggere il cuore

Hai scoperto di avere il colesterolo LDL alto? Non sottovalutare questo valore: alcuni cambiamenti nell’alimentazione e nello stile di vita possono aiutare a ridurlo e a proteggere la salute cardiovascolare.
Il colesterolo LDL, comunemente chiamato colesterolo cattivo, quando è presente in quantità eccessive favorisce la formazione di placche nelle arterie, aumentando il rischio di infarto e ictus.
La buona notizia è che esistono strategie efficaci per tenerlo sotto controllo. Ma cosa bisogna fare quando il colesterolo LDL è alto? Scopriamo quali abitudini adottare e quando rivolgersi al medico.
Colesterolo LDL alto: quali valori devono preoccupare?
Non esiste un valore ideale uguale per tutti. Gli obiettivi dipendono dal rischio cardiovascolare individuale. In generale, un LDL di 160-189 mg/dL è considerato elevato, mentre valori pari o superiori a 190 mg/dL richiedono una valutazione medica tempestiva.
Chi soffre di diabete o malattie cardiovascolari può aver bisogno di raggiungere livelli molto più bassi.
Cosa mangiare per abbassare il colesterolo LDL
L’alimentazione è fondamentale. Ecco gli alimenti da privilegiare:
- Avena e orzo: contengono fibre solubili utili per ridurre l’LDL.
- Legumi: ceci, lenticchie e fagioli favoriscono una dieta equilibrata.
- Frutta secca: noci e mandorle apportano grassi insaturi.
- Pesce: un’alternativa alle carni grasse.
- Olio extravergine d’oliva: da preferire al burro.
- Frutta e verdura: importanti fonti di fibre.
Quali alimenti bisogna limitare?
Riduci soprattutto i grassi saturi presenti in burro, panna, formaggi grassi, insaccati e carni molto grasse. Limita anche prodotti industriali ricchi di grassi saturi e bevande zuccherate.
Colesterolo alto: le abitudini che fanno la differenza
Muoversi ogni giorno
Camminare a passo sostenuto, andare in bicicletta o nuotare aiuta la salute cardiovascolare. L’obiettivo generale è raggiungere almeno 150 minuti settimanali di attività moderata.
Controllare peso e fumo
Se necessario, perdere peso e smettere di fumare contribuisce a ridurre il rischio cardiovascolare.
Quando servono i farmaci?
Se il rischio è elevato, modificare l’alimentazione potrebbe non bastare. Il medico può prescrivere statine o altri farmaci efficaci per ridurre l’LDL. Gli integratori non devono sostituire le terapie prescritte.
Il consiglio finale: controlla periodicamente gli esami, valuta con il medico pressione, glicemia e familiarità e concorda un obiettivo personalizzato. Intervenire per tempo è il modo migliore per proteggere cuore e arterie.