Colesterolo LDL alto: cosa si deve fare per abbassarlo e proteggere il cuore

Hai scoperto di avere il colesterolo LDL alto? Non sottovalutare questo valore: alcuni cambiamenti nell’alimentazione e nello stile di vita possono aiutare a ridurlo e a proteggere la salute cardiovascolare. Il colesterolo LDL, comunemente chiamato colesterolo cattivo, quando è presente in quantità eccessive favorisce la formazione di placche nelle arterie, aumentando il rischio di infarto e ictus. La buona notizia è che esistono strategie efficaci per tenerlo sotto controllo. Ma cosa bisogna fare quando il colesterolo LDL è alto? Scopriamo quali abitudini adottare e quando rivolgersi al medico. Colesterolo LDL alto: quali valori devono preoccupare? Non esiste un valore ideale uguale per tutti. Gli obiettivi dipendono dal rischio cardiovascolare individuale. In generale, un LDL di 160-189 mg/dL è considerato elevato, …

Hai scoperto di avere il colesterolo LDL alto? Non sottovalutare questo valore: alcuni cambiamenti nell’alimentazione e nello stile di vita possono aiutare a ridurlo e a proteggere la salute cardiovascolare.

Il colesterolo LDL, comunemente chiamato colesterolo cattivo, quando è presente in quantità eccessive favorisce la formazione di placche nelle arterie, aumentando il rischio di infarto e ictus.

La buona notizia è che esistono strategie efficaci per tenerlo sotto controllo. Ma cosa bisogna fare quando il colesterolo LDL è alto? Scopriamo quali abitudini adottare e quando rivolgersi al medico.

Colesterolo LDL alto: quali valori devono preoccupare?

Non esiste un valore ideale uguale per tutti. Gli obiettivi dipendono dal rischio cardiovascolare individuale. In generale, un LDL di 160-189 mg/dL è considerato elevato, mentre valori pari o superiori a 190 mg/dL richiedono una valutazione medica tempestiva.

Chi soffre di diabete o malattie cardiovascolari può aver bisogno di raggiungere livelli molto più bassi.

Cosa mangiare per abbassare il colesterolo LDL

L’alimentazione è fondamentale. Ecco gli alimenti da privilegiare:

Avena e orzo: contengono fibre solubili utili per ridurre l’LDL.

contengono fibre solubili utili per ridurre l’LDL. Legumi: ceci, lenticchie e fagioli favoriscono una dieta equilibrata.

ceci, lenticchie e fagioli favoriscono una dieta equilibrata. Frutta secca: noci e mandorle apportano grassi insaturi.

noci e mandorle apportano grassi insaturi. Pesce: un’alternativa alle carni grasse.

un’alternativa alle carni grasse. Olio extravergine d’oliva: da preferire al burro.

da preferire al burro. Frutta e verdura: importanti fonti di fibre.

Quali alimenti bisogna limitare?

Riduci soprattutto i grassi saturi presenti in burro, panna, formaggi grassi, insaccati e carni molto grasse. Limita anche prodotti industriali ricchi di grassi saturi e bevande zuccherate.

Colesterolo alto: le abitudini che fanno la differenza

Muoversi ogni giorno

Camminare a passo sostenuto, andare in bicicletta o nuotare aiuta la salute cardiovascolare. L’obiettivo generale è raggiungere almeno 150 minuti settimanali di attività moderata.

Controllare peso e fumo

Se necessario, perdere peso e smettere di fumare contribuisce a ridurre il rischio cardiovascolare.

Quando servono i farmaci?

Se il rischio è elevato, modificare l’alimentazione potrebbe non bastare. Il medico può prescrivere statine o altri farmaci efficaci per ridurre l’LDL. Gli integratori non devono sostituire le terapie prescritte.

Il consiglio finale: controlla periodicamente gli esami, valuta con il medico pressione, glicemia e familiarità e concorda un obiettivo personalizzato. Intervenire per tempo è il modo migliore per proteggere cuore e arterie.