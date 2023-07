Come pulire i sandali e far sparire definitivamente quelle odiose macchie di sudore

I sandali dopo l’uso a volte possono presentare dei segni sulle suole che appaiono come macchie scure. Ecco come rimuoverle definitivamente

Con l’arrivo dell’estate, come ogni anno, poter scegliere di indossare scarpe aperte è un vero sollievo. Tra le calzature estive più ambite e intramontabili, al primo posto ci sono ancora una volta i sandali, scarpe leggere e comode, ma soprattutto super versatili.

Esistono ad oggi tantissimi modelli di sandali e altre scarpe aperte da poter indossare in estate, molto utili soprattutto per permettere di far respirare la pelle, dopo i lunghi mesi invernali. Indossare scarpe come i sandali permette all’aria di circolare liberamente intorno ai piedi, aiutando a ridurre sudorazione, gonfiore e permettendo alla pelle di respirare.

Rimedi contro le macchie di sudore sui sandali. Cosa utilizzare?

Nonostante gli infiniti vantaggi offerti dai sandali in estate, queste calzature sono molto delicate. D’estate, per quanto si possano tenere i piedi al fresco anche indossando scarpe aperte, è normale che il piede sudi a contatto con la suola. Il sudore però è da sempre riconosciuto come un grande nemico dei vestiti e anche delle calzature, questo perchè il contatto tra piede e scarpa spesso porta a macchiare nel tempo le suole, e non solo. Quando avviene questo contatto può succedere che le macchie che si formano, possano essere evidenti, sia indossate che rimosse, ed esteticamente questo particolare non è il massimo da vedere, oltre che rovini la scarpa.

Quando si presentano queste macchie di sudore sui sandali, è importante intervenire trovando il modo di eliminarle. Fortunatamente non si tratta di segni indelebili, possono essere rimossi così da far tornare come prima le scarpe e farlo non è poi così complicato. E’ possibile pulire le scarpe ed evitare la formazione di queste macchie, utilizzando dei semplici rimedi naturali che si trovano con facilità. Ecco cosa si può utilizzare:

Limone e bicarbonato

Il limone insieme al bicarbonato di sodio può fare miracoli nella rimozione delle macchie, anche con quelle più ostili. Questi due ingredienti insieme offrono un’azione abrasiva che si attivano come sgrassatore disinfettante. Per sfregarlo sulle macchie si potrà usare anche dell’ovatta. Oltre che rimuovere le macchie, questo composto rimuoverà anche eventuali cattivi odori.

Olio di lavanda

L’olio di lavanda è un ottimo rimedio contro le macchie di scarpe, perfetto soprattutto sul cuoio. Questo prodotto è un ottimo antibatterico e antimicotico, può essere utilizzato specialmente per evitare che queste macchie si formino, oltre che aiutare a disinfettare le scarpe rendendo soprattutto il cuoio più morbido e lucido.