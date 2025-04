Non dimenticare di preparare la pelle al sole dopo l’inverno, ecco cosa devi fare

Consigli preziosi su come preparare la pelle al sole dopo l’inverno e come prendersene cura nel periodo primaverile ed estivo

Andare al mare, in spiaggia, al lago, in piscina o anche semplicemente al parco, significa distendersi, rilassarsi e… prendere il sole. Si tratta di una una delle abitudini più comuni del nostro paese, sia perché piacevole (specialmente nel periodo primaverile) sia perché è fondamentale fare il pieno di vitamina D dopo il freddo inverno.

Prima di poter procedere con tutto questo, però, è importantissimo preparare la pelle al sole dopo l’inverno. Come fare? Ecco i consigli beauty da seguire per evitare danni alla pelle!

Gli step da seguire per preparare la pelle al sole dopo l’inverno

Per poter prendere il sole è importante seguire alcune accortezze. Innanzitutto, devi sapere che i raggi del sole non sono così benefici per la pelle, anzi i pericoli sono dietro l’angolo.

Prendere il sole senza crema solare, ad esempio, è un’abitudine errata e anche molto pericolosa. La pelle, infatti, andrebbe protetta non solo in estate, ma in ogni stagione dell’anno. C’è chi fa l’errore di non mettere più la crema dopo aver raggiunto l’abbronzatura desiderata, anche questo è un errore molto comune che andrebbe assolutamente evitato.

Quindi, dopo aver constatato perché è importante proteggere la pelle al sole è fondamentale capire anche come poterla preparare al meglio.

Per un’abbronzatura duratura e quanto più omogenea possibile, potresti mettere in pratica alcune accortezze che ti aiuteranno a non seccare la pelle e, soprattutto, a non rovinarla.

Prima di tutto dovrai iniziare ad esfoliare la pelle a partire da ora. Rimedia un buon prodotto esfoliante oppure prepara uno scrub per la pelle fai da te con ingredienti della cucina. Effettua lo scrub una volta a settimana, senza esagerare.

Ogni giorno, invece, dovrai idratare la pelle con una buona crema corpo nutriente e idratante. La stessa crema dovrai applicarla anche dopo l’esposizione al sole, non dimenticarlo mai!

Un altro passo importante è iniziare a proteggere la pelle ancora prima di iniziare le vacanze. In che modo? Applica la crema SPF sulle zone esposte del corpo ogni volta che esci di casa. Importantissimo è proteggere il viso con una crema 50+, per evitare macchie o altre problematiche causate dai raggi del sole.

Per preparare la pelle al sole dopo l’inverno gioca un ruolo fondamentale anche l’alimentazione. Prediligi un piano alimentare ricco di frutta e verdura di stagione, bevi tanta acqua ogni giorno e prediligi ingredienti ricchi di betacarotene, vitamina E, vitamina C e licopene.

Per mantenere la pelle in salute è importantissimo conoscere le conseguenze di un’esposizione errata ai raggi solari. In questo modo potrai goderti il sole senza rischiare danni alla cute!