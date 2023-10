Come pettinare la chioma in base alla scollatura: dalla coda alta ai capelli dietro l’orecchio

La pettinatura è molto importante, soprattutto quando si vuole valorizzare la scollatura e quindi il proprio look, è un processo continuo che riguarda proprio l’outfit.

Non bisogna immaginare il beauty da un lato e il look dall’altra, sono elementi opposti ma della stessa medaglia, solo se funzionano insieme si può ottenere un buon risultato. Questo vuol dire scegliere la scollatura e anche la pettinatura di pari passo.

Tutto dipende in ogni caso da quelle che sono le scelte fondamentali quindi ad esempio cosa si vuole indossare, qual è il contesto e quanto è “importante” la scollatura, sono tre elementi notevoli da considerare e quindi da individuare prima di procedere.

Capelli e scollatura: come scegliere la pettinatura

La pettinatura è fondamentale sempre, soprattuto quando si indossa qualcosa di particolare e si vuole mettere in risalto la propria scollatura. In questo modo si aggiunge infatti un elemento particolare, un dettaglio che enfatizza la propria scelta.

Quando si opta per una pettinatura raccolta, magari anche con una coda alta, si va a slanciare il collo, di fatto lo si mette in risalto quindi è chiaro che in questo modo si crea un equilibrio perfetto con la scollatura. Per un’occasione molto importante e una scollatura generosa, con collana abbinata, può essere il modo perfetto per creare una linea aperta ed elegante. In realtà però questo tipo di pettinatura, magari meno tirata come uno chignon, può essere una scelta eccellente quando si decide di indossare qualcosa a collo alto. Si va infatti ad evitare l’effetto ridotto dato da questo elemento e si slancia il collo in ogni caso.

Lo scollo a V è molto sensuale ma in questo caso non c’è bisogno di raccogliere i capelli perché altrimenti si potrebbe distogliere lo sguardo. Si può optare per un semiraccolto quindi alcuni capelli legati ed altri invece che pendono lungo il viso, accompagnando la scollatura stessa. Un bel messy bun può essere un’alternativa alla moda oppure al massimo la coda morbida quindi non stretta. Anche la frangia è perfetta con questo tipo di look.

Per le maglie classiche, senza spalline e per lo scollo all’americana invece non c’è niente di meglio che avere i capelli lunghi sciolti. Con gli abiti senza spalline invece i capelli corti sono molto d’effetto ma anche i pixie. In generale per questo tipo di scollatura è consigliabile fare qualcosa di particolare quindi almeno puntare a capelli mossi e con qualche dettaglio unico.