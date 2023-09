Come scegliere il taglio di capelli perfetto in base al décolleté: la guida per bilanciare il look

Si parla molto dell’armonia dei capelli in base alla forma del viso, ma per quanto riguarda il seno? Esistono tagli più adatti di altri.

Di solito ogni donna che vuole cambiare il suo look, si affida agli esperti dell’hair styling per adottare un taglio che si addica alla perfezione ai lineamenti del nostro viso. Poche volte però, ci si pone il problema che tale acconciatura valorizzi al meglio il nostro seno. Per quanto possa sembrare assurdo, i capelli che incorniciano il nostro viso sono in grado di donare o meno una certa attenzione al nostro décolleté, visto che è una delle zone più vicine al nostro volto. Quando si sceglie un taglio, anche il corpo vuole la sua parte, proprio perché i capelli sono in grado di slanciare o meno le nostre forme.

Possiamo dunque associare i nostri capelli ad una parte integrante del nostro outfit, come un vestito o un accessorio. Ad ogni modo, proprio come una scollatura, la nostra chioma è in grado di far cadere l’attenzione sul nostro seno, così come l’acconciatura che decidiamo di portare.

Il taglio di capelli più adatto ad ogni décolleté

Un bob corto o un taglio lungo scalato? Quando si sceglie di cambiare look, l’indecisione è sempre dietro l’angolo. Partiamo dal presupposto che nei capelli, come nella vita, l’importante è osare, almeno sino a quando non troviamo un acconciatura che ci doni realmente; ma se dovessimo tenere in considerazione il nostro seno, beh, ogni forma ha il suo taglio.

Iniziamo col dire che, di base, se si sceglie un bob corto dobbiamo tenere in considerazione che a quel punto l’attenzione ricadrà inevitabilmente sul seno. Se si ha un bel seno di medie dimensioni, questo taglio è perfetto per valorizzare questa zona. Ovviamente, se si dispone di un seno importante e cadente, questo taglio è sconsigliato perché ne evidenzierebbe i difetti.

Il taglio lungo e scalato, si adatta bene a quasi tutte le fisicità, ma è consigliato proprio a chi, possiede un seno molto grande che risulta poco alto e cadente. Questo è un consiglio generale, ma le ciocche che cadono in questo caso sul décolleté, donano un senso di ‘vedo non vedo’ che valorizza appieno questa tipologia di fisicità.

Per chi invece dispone di forme decisamente floride e maggiorate, il consiglio è quello di tenersi sul lungo, giocando con volumi più evidenti. Si può indubbiamente osare con le scollature e la chioma in questo caso risulterà bilanciata con le forme.

Per i fisici più minuti invece, è consigliata la media lunghezza. In questo modo, una chioma troppo lunga non va ad appesantire il seno e il corpo e la media lunghezza pone la giusta attenzione su una fisicità bilanciata.