I piumoni possono essere lavati in casa con facilità. Si possono, infatti, eseguire lavaggi sia a mano che in lavatrice, prestando attenzione.

È importante garantire una pulizia della casa adeguata, senza dimenticare i vari accessori che si trovano al suo interno: ciò per motivi, ovviamente, legati alla salute – polvere e batteri sono causa di allergie varie – ma anche per garantire una maggiore durata agli oggetti che abbiamo. Quando si parla di igiene e l’inverno sta arrivando, è ora di pensare al lavaggio anche delle coperte pesanti e, di conseguenza, dei piumoni.

Questi preziosi alleati contro il freddo riescono, infatti, a mantenerci caldi durante le notti invernali, ma vanno puliti adeguatamente. Come fare, quindi? Scopriamo come lavare i piumoni in casa, in lavatrice o nella vasca da bagno.

Come lavare il piumone e farlo entrare in lavatrice

Come lavare il piumone, quindi? Il primo consiglio è quello di prestare molta attenzione al tipo di lavaggio da effettuare: si tratta, infatti, di un capo molto delicato. Se avete una lavatrice della capienza di 7kg, 8kg, 9kg o – meglio ancora – di almeno 10 kg, potete lavare il piumone matrimoniale tranquillamente a casa.

Generalmente, è consigliabile effettuare un primo lavaggio a freddo – la temperatura deve essere massimo di 30° – in modo tale da evitare dei restringimenti aggressivi causati da temperature più alte. A tal proposito, non dimenticate di leggere i simboli del lavaggio riportati sull’etichetta, per poter sapere con certezza quali sono le temperature massime da rispettare. Optate per un detersivo delicato, possibilmente aggiungendo del bicarbonato di sodio.

Attenzione, quindi, a come lavare il piumone in lavatrice e alla centrifuga, se questa è contemplata dall’etichetta. In alternativa, se la vostra lavatrice non è adatta al lavaggio dei piumoni, potreste rivolgervi alla vostra lavanderia di fiducia, che si occuperà della pulizia di questo capo.

Come lavare il piumone a mano nella vasca

Se i due metodi precedenti non vi convincono, come lavare il piumone a mano nella vasca? Mettetelo in ammollo nella vasca da bagno per una notte intera, con sapone di Marsiglia e lasciatelo sgocciolare per diverso tempo, quando avrete finito. Il lavaggio dovrà essere effettuato almeno una volta l’anno, magari approfittando del cambio di stagione. Sia che lo laviate in lavatrice o a mano, se avete un’asciugatrice – di una capienza sufficiente – potete utilizzare questa per l’asciugatura del piumone.

Altrimenti, stendetelo fuori – evitate il contatto diretto ai raggi del sole e prediligete l’ombra – e lasciatelo all’aria aperta, il tempo sufficiente che si asciughi. Inoltre, ricordate di far respirare la coperta la mattina: aprite le finestre e fate prendere aria al piumone in balcone per qualche minuto, in modo tale da far evaporare l’umidità assorbita, durante la notte. Infine, una volta finita la stagione fredda, conservate il piumone pulito all’interno di una scatola o di una borsa in tessuto traspirante, evitando scatole o buste di plastica e nylon che non lasciano uscire l’umidità accumulata. Questi accorgimenti vi aiuteranno a far durare i piumoni il più a lungo possibile. Attenzione anche agli errori da non commettere con la lavatrice.