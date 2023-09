Come indossare i mocassini con calzini

L’armoniosa unione tra mocassini e calzini, da trend vintage a simbolo di stile contemporaneo.

L’autunno è finalmente arrivato, e con esso, una delle tendenze più virali e intriganti: l’abbinamento di mocassini e calzini. Ma non si tratta solo di una moda passeggera; è un connubio destinato a rimanere nel tempo. Questa combinazione, inizialmente associata all’estetica dei nonni, è ora un’icona di stile per celebrità del cinema e della cultura pop, conquistando anche le nuove generazioni. Ecco perché mocassini e calzini sono l’accoppiata ideale per un look elegante, moderno e sorprendentemente originale.

L’appeal di questa combinazione risiede nella sua abilità straordinaria di trasformare qualsiasi outfit. Da un lato, i mocassini, con il loro stile classico, trasudano eleganza e sofisticazione. Dall’altro, i calzini aggiungono un tocco di originalità, una pennellata di colore o una texture intrigante. È questo equilibrio tra tradizione e modernità che rende questa tendenza così affascinante. Ma il suo fascino non si ferma qui; si tratta di un trend che può essere adattato a una vasta gamma di stili, dando vita a un dichiarazione di moda di grande impatto. E per trovare ispirazione, non c’è luogo migliore del mondo dello street style, che continua a sfornare look innovativi e audaci, rendendo l’abbinamento di mocassini e calzini una scelta irresistibile per gli appassionati di moda.

Lo street style autunno-inverno 2023

I mocassini classici sono tra le calzature must-have per la stagione autunno-inverno 2023, grazie alla loro versatilità e alla raffinata eleganza che li contraddistingue. Si abbinano perfettamente a qualsiasi capo, inclusi i jeans. Aggiungete calzini bianchi a costine per un tocco di casualità distintiva e completate il look con una camicetta button-down e un blazer di lana grigio. Se cercate qualcosa di più originale, ma altrettanto sofisticato, prendete spunto dallo street style di Copenaghen, sempre all’avanguardia in fatto di moda. Qui, i mocassini con punta molto squadrata, una delle tendenze future, si indossano con calzini giallo ocra, pantaloni eleganti e giacche di pelle foderate di lana. Un look unico che trasuda originalità.

Fendi, Gucci e Loewe, tra gli altri, dimostrano che i mocassini sono il must-have della stagione. Indipendentemente dal vostro stile personale, questi mocassini si sposano con qualsiasi look, che si tratti di minigonne, abiti, completi sartoriali o jeans. Se desiderate aggiungere un tocco personale, osate con calzini invernali, uno degli accessori preferiti dalla Generazione Z e dai Millennial.