Come i popcorn, una tira l’altra: le noci al cioccolato diventeranno lo snack preferito di tutta la famiglia

Le noci al cioccolato sono uno snack dolce e croccante, adatto a grandi e piccini: scopri come prepararle in pochi minuti.

Se si vuole trovare uno snack buono, salutare e dolce, che sia in grado di conquistare tutta la famiglia, le noci al cioccolato sono la scelta perfetta. Questo mix di croccantezza data dalle noci e di dolcezza data dal cioccolato è davvero semplice da preparare. Il contrasto di sapori e consistenze rende questo snack davvero speciale e adatto a grandi e piccini.

Ecco tutti i passaggi per la preparazione delle noci al cioccolato: diventerà lo snack preferito di tutta la famiglia!

Noci al cioccolato: un mix delizioso

Le noci e il cioccolato sono degli ingredienti che sembrano fatti l’uno per l’altro. Le noci, con la loro classica croccantezza e il loro sapore un po’ burroso, si sposano davvero alla perfezione con l’amaro e la cremosità del cioccolato fondente fuso. Il risultato è uno snack che va incontro alla voglia di dolcezza e croccantezza, rimanendo però una scelta salutare.

Ingredienti per 4 persone:

110 gr di noci sgusciate

100 g cioccolato fondente

Questi due semplici ingredienti sono facilmente reperibili in tutti i supermercati o negozi di generi alimentari e si possono adattare alle esigenze di ognuno, basta dosare le proporzioni a proprio gusto. Se si preferisce, infatti, un sapore più intenso di cioccolato, basta aggiungerne una maggiore quantità. Al contrario, se si predilige il gusto delle noci, basta ridurre la quantità di cioccolato durante la preparazione.

Il procedimento:

La preparazione di questo snack delizioso richiede davvero poco tempo per essere pronto e gustato da soli o in compagnia: appena 15 minuti.

Dopo aver sgusciato le noci , sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria o in microonde. Aggiungere al cioccolato fuso le noci intere o tritate in base al gusto personale, mescolando per ricoprirle uniformemente. Quindi, prelevare le noci aiutandosi con un cucchiaino e posizionarle su un foglio di carta forno , per farle raffreddare e solidificare. Non resta che gustarle: una tira l’altra!

Uno snack per conquistare tutta la famiglia

Questo snack è perfetto da gustare durante una serata davanti alla TV con la propria famiglia. Si adatta perfettamente anche ad essere un dessert leggero dopo un pasto in compagnia, oppure come regalo fatto in casa per amici e parenti. La semplicità di questo veloce snack lo rende adatto a tantissime occasioni.

Le noci al cioccolato sono uno snack sfizioso che conquisterà il cuore di chiunque le assaggi. Con pochi e semplici ingredienti ed una preparazione che ruberà solo pochi minuti, si può creare un dolcetto croccante e gustoso che renderà le serate in famiglia indimenticabili.