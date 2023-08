Come i bambini immaginano gli animali: le incredibili riproduzioni dei disegni dei piccoli nel mondo ‘reale’

Come i bambini immaginano gli animali, spesso i bambini riproducono dei disegni che sono a dir poco buffi rispetto a come sono gli animali.

I disegni dei bambini sono un vero spettacolo di creatività e fantasia. Non c’è nulla di più affascinante e divertente che osservare come i più piccoli interpretano il mondo intorno a loro attraverso i loro disegni. In particolare, quando si tratta di animali, i bambini sembrano avere una visione del tutto unica e originale. I loro disegni possono essere sorprendenti, a volte buffi e persino un po’ strambi.

Cosa succederebbe se quei disegni prendessero vita nel mondo reale?

Se hai mai avuto modo di osservare i disegni di animali realizzati dai bambini, avrai notato che spesso non corrispondono esattamente a come sono gli animali nella realtà. Le giraffe possono avere collo più lungo di quanto sia possibile, gli elefanti possono avere zampe stranamente piccole e i pesci possono avere occhi esageratamente grandi. Ma è proprio questa visione unica che rende così affascinanti i disegni dei bambini.

Immagina ora se fosse possibile dare vita a questi straordinari disegni, trasformandoli in creature reali. Ebbene, alcuni artisti e designer hanno deciso di fare proprio questo. Hanno preso i disegni dei bambini e li hanno adattati per creare rappresentazioni realistiche degli animali immaginati. Il risultato è davvero stupefacente e ci fa riflettere su quanto sia potente l’immaginazione dei più piccoli.

Alcuni dei disegni più comuni dei bambini sono quelli dell’elefante, del cavallo oppure della mucca e delle caprette. Sono gli animali a quattro zampe che risultano essere più complicati da riprodurre, probabilmente perché i bambini non riescono a rispettare il criterio di tridimensionalità delle zampe, che si trovano una parallela all’altra. Mentre gli animali più piccoli o su due zampe risultano essere più semplici da ricreare, nonostante abbiano un aspetto a dir poco bizzarro.

Se i disegni di animali fossero reali

Grazie alle nuove tecnologie abbiamo la grande opportunità di rendere realistico praticamente qualsiasi cosa. Andiamo a esplorare come sarebbero questi animali se fossero stati creati dai bambini:

Queste versioni realistiche ma fantasiose di animali ci ricordano quanto sia importante mantenere viva la nostra immaginazione, anche quando siamo adulti e ci riteniamo troppo grandi per pensare a questo tipo di argomenti.

I disegni dei bambini ci mostrano quanto sia potente e liberatoria l’immaginazione. La loro visione unica del mondo degli animali è affascinante e affettuosa, e gli artisti che hanno portato questi disegni alla vita reale hanno fatto un eccezionale regalo a questa meravigliosa creatività. Queste rappresentazioni surreali di animali ci fanno sorridere e danno ancora voce alla nostra parte giocosa che spesso si tende a nascondere, nella vita di tutti i giorni.