Make-up a lunga tenuta per occhi in primo piano: ecco svelati i beauty hacks

L’universo delle beauty addicted si divide da sempre in due opposti schieramenti: ci sono donne che amano mettere in risalto le labbra, facendo dei rossetti audaci la loro firma distintiva ed altre che amano invece puntare tutto sugli occhi. Ebbene, seppur le tendenze make-up di stagione soddisfino abbondantemente le esigenze di tutte, almeno per questa volta saranno le seconde ad essere maggiormente appagate: il trucco occhi dell’estate sarà tanto intenso da calamitare totalmente l’attenzione su di sé, grazie alle tinte vitali degli ombretti colorati ed alle applicazioni tridimensionali caratteristiche del Crystal make-up.

Il solo, temibile nemico? Di certo le temperature infernali, le quali inducono inevitabilmente ad interrogarsi circa come truccarsi in estate, mettendone oltretutto a dura prova la durata. Ma, siccome a tutto c’è rimedio, eccoci pronti a svelare dunque come realizzare un look long lasting dal focus interamente sullo sguardo.

Parte fondamentale di una full face che si rispetti, il make-up occhi è spesso da considerarsi il punto focale del viso, rivelandosi inoltre un alleato indispensabile al fine di correggerne la forma. Nel caso si tratti di una serata impegnativa, di una cerimonia oppure di far fronte al caldo torrido è quindi possibile ricorrere a qualche piccolo beauty hack “salva-look”.

Primo su tutti è sicuramente optare per un buon primer, da sostituire eventualmente con del correttore, che possa far aderire al meglio l’ombretto alla palpebra. Qualora questo fosse in formula liquida oppure cremosa, è utile fissarlo con leggeri tocchi di cipria trasparente onde evitare che finisca nelle pieghette con il passare delle ore.

Il passo successivo è sicuramente quello di realizzare lo “scheletro” del make-up tramite matite a lunga tenuta da settare in seconda battuta con le polveri, così come si usa fare per il trucco sposa, affidandosi perlopiù a prodotti Waterproof che possano garantire una resa duratura. Via libera così a mascara resistenti all’acqua, eyeliner e kajal super intensi!

Diego dalla Palma: kajal-eyeliner-eyeshadow

Diego dalla Palma, a tal proposito, ha ideato un prodotto 3 in 1 per delineare lo sguardo in base ai propri desideri: la texture cremosa rende semplice l’applicazione per un ricco rilascio colore di facile sfumabilità. La formulazione a lunga tenuta, invece, ne mantiene l’intensità per tutto il giorno: una volta asciutto, il colore si fissa rimanendo uniforme per ore, senza sbavature.

Essence: the dip eyeliner

Grazie alla sua punta fine e compatta, The dip eyeliner di Essence garantisce un tratto ultra preciso, duraturo e resistente all’acqua, per un look occhi definito che resiste tutto il giorno.