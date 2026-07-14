Come far crescere le unghie velocemente

Unghie che si spezzano, crescono lentamente o si sfaldano possono essere migliorate con una routine costante e alcune semplici abitudini quotidiane. La crescita non può essere trasformata da un giorno all’altro, ma è possibile favorire unghie più forti e sane. Molte persone si chiedono come ottenere mani curate senza ricorrere a ricostruzioni o trattamenti invasivi. La risposta passa attraverso la cura della matrice ungueale, una corretta alimentazione e una manicure eseguita con attenzione. La salute delle unghie dipende soprattutto dalla prevenzione e dalle attenzioni quotidiane, più che da rimedi miracolosi. Le unghie delle mani crescono mediamente circa 3 millimetri al mese, anche se il ritmo può cambiare in base all’età, alla stagione e alle condizioni generali dell’organismo. Quando sembrano non …

Unghie che si spezzano, crescono lentamente o si sfaldano possono essere migliorate con una routine costante e alcune semplici abitudini quotidiane. La crescita non può essere trasformata da un giorno all’altro, ma è possibile favorire unghie più forti e sane.

Molte persone si chiedono come ottenere mani curate senza ricorrere a ricostruzioni o trattamenti invasivi. La risposta passa attraverso la cura della matrice ungueale, una corretta alimentazione e una manicure eseguita con attenzione. La salute delle unghie dipende soprattutto dalla prevenzione e dalle attenzioni quotidiane, più che da rimedi miracolosi.

Le unghie delle mani crescono mediamente circa 3 millimetri al mese, anche se il ritmo può cambiare in base all’età, alla stagione e alle condizioni generali dell’organismo. Quando sembrano non allungarsi mai, spesso il problema non è tanto la crescita quanto la loro tendenza a spezzarsi prima di raggiungere la lunghezza desiderata.

Il segreto è prendersi cura della matrice dell’unghia

La crescita dell’unghia inizia nella matrice, la parte situata sotto la cuticola dove vengono prodotte le cellule che formeranno la lamina ungueale. Per questo motivo è importante dedicare qualche minuto alla settimana a massaggiare delicatamente questa zona con oli nutrienti, come l’olio di ricino o quello d’oliva. Il massaggio favorisce la circolazione locale e aiuta a mantenere la matrice nelle migliori condizioni possibili.

Anche l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale. Le unghie sono costituite principalmente da cheratina e per produrla l’organismo necessita di vitamine e minerali. Una dieta ricca di biotina, zinco, ferro, vitamine del gruppo B, vitamina C ed E, insieme a un adeguato apporto di proteine, può contribuire a renderle più resistenti. Nei casi di carenze specifiche, gli integratori possono essere valutati insieme al proprio medico o farmacista. Unghie forti iniziano da una corretta alimentazione.

L’errore che rallenta la crescita senza accorgersene

Molto spesso il problema non è la velocità con cui le unghie crescono, ma il modo in cui vengono trattate. Limarle avanti e indietro, rimuovere in modo aggressivo le cuticole, utilizzare continuamente solventi molto forti o applicare semipermanenti senza pause può indebolire la lamina ungueale. Una manicure delicata permette alle unghie di crescere senza rompersi facilmente. Anche indossare guanti durante i lavori domestici e applicare regolarmente una crema idratante contribuisce a proteggerle dagli agenti esterni.

Esistono inoltre piccoli accorgimenti che, se seguiti con costanza, fanno la differenza nel tempo. Utilizzare una base rinforzante prima dello smalto, concedere periodicamente una pausa dai trattamenti estetici, mantenere ben idratate cuticole e mani e non mangiarsi le unghie sono abitudini che aiutano a preservarne l’integrità. Non esistono rimedi capaci di far crescere le unghie in pochi giorni, ma una routine costante può ridurre le rotture e permettere di raggiungere più facilmente la lunghezza desiderata, mantenendo unghie sane, forti e dall’aspetto curato.