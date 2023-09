Come evitare l’effetto giallo dei capelli decolorati dopo l’estate: prenditene cura così

I capelli dopo l’estate tendono a ingiallire per il sole e il mare e questo li fa apparire rovinati: come evitarlo?

Durante il periodo estivo si tende a fare molta attenzione alla pelle ma meno ai capelli. Questi proprio come il derma risentono pesantemente delle variazioni climatiche, del sole, del vento, del cloro quindi è giusto curarli prima, durante e dopo. L’effetto più spiacevole è notare una sorta di patina gialla che colora soprattutto le estremità e che tende veramente ad ispessire anche la fibra del capello, un risultato non proprio piacevole.

Come eliminare il giallo dai capelli

La cosa essenziale da fare come via preventiva è utilizzare uno shampoo apposito e un conditioner che meglio del balsamo nutre il capello e lo protegge. Esistono prodotti appositi pensati per l’esposizione al sole e andrebbero utilizzati nel periodo caldo. Quando ormai il problema si è presentato però bisogna correre ai ripari, può essere noioso ma è possibile ripristinare il capello senza danni. Può accadere sia a chi ha i capelli colorati che per coloro che invece hanno i capelli naturali. I raggi UV vengono assorbiti dal capello, quando c’è una minore concentrazione di melanina il rischio è ancora maggiore.

Insieme al sole anche i lavaggi errati e l’uso di prodotti molto caldi come la piastra porta ad un ingiallimento generale. La parola d’ordine è idratazione per quanto riguarda la salute del capello, più è nutrito meno si nota la problematica. Vanno resi più morbidi e pertanto bisogna usare un prodotto apposito. Per il colore invece è utile impiegare shampoo con funzione anti ingiallimento o prodotti con pigmenti viola, questi aiutano a contrastare i riflessi gialli senza intervenire sul colore.

La linea Kerastase ad esempio è eccellente, non ha un costo sicuramente basso ma permette di migliorare la salute del capello, ripristinare la temperatura e quindi anche contrastare il colore. Ottimale anche Olaplex, qui il costo è importante ma basta poco prodotto per migliorare visibilmente la chioma. La maschera anti giallo di Shu Uemura è pensata proprio per dare riflessi ai capelli e quindi andare a migliorare il capello stesso. Molto valido anche il balsamo di Davines che è veramente spettacolare per resa del capello e per rimuovere il giallo.

Ci sono anche soluzioni fai da te low cost, ad esempio una maschera con limone e aceto e un colorante viola alimentare può rivelarsi efficace, perché nutre il capello e lo ripara ed elimina anche il giallo quindi non è necessario spendere per forza cifre importanti.