Come proteggere i capelli dalla salsedine: alcuni semplici consigli per evitare brutte sorprese

La salsedine può essere un valido alleato per movimentare i capelli ma non altrettanto per la salute e la loro lucentezza.

Infatti se questa insieme all’acqua di mare e al sole conferisce un bel dorato sulla chioma con i capelli che si schiariscono e appaiono molto più riccioluti, bisogna anche ammettere di contro che non è poi così benefico per il cuoio capelluto essere sempre a contatto con il sale.

Ovviamente lasciare un giorno i capelli con un po’ di salsedine non è preoccupante, ma farlo sempre per la durata della vacanza può diventarlo.

Proteggere i capelli dalla salsedine: come farlo

Il sale infatti ha un impatto notevole sui capelli, in particolare va a rovinare le punte e le lunghezze, li rende più stopposi, rovinati, secchi e quindi l’effetto non è molto gradevole. Coloro che hanno una pelle grassa ne soffrono meno ma coloro che hanno già i capelli secchi noteranno come sono ispidi e poco gradevoli al tatto e alla vista. Il sale ha un potere disidratante, inoltre la salsedine genera un effetto grattugia sul cuoio capelluto, cosa che non aiuta affatto. Graffia la testa e anche il capello stesso, quindi è importante proteggersi e lavarli con attenzione.

Per avere solo il lato positivo è importante quindi avere una base di sicurezza affinché il capello venga protetto, pur andandosi ad arricciare e ammorbidire con l’acqua di mare. Meglio non rimandare, insieme al sole questo ha un impatto a lungo termine. Già la chioma deve fare i conti con lo smog, lo sporco che si annida tra le cuticole, il colore, i prodotti usati, il calore del phon, meglio evitare questo colpo ulteriore.

Ci sono prodotti appositamente studiati per combattere l’aggressività della salsedine. Quello che si può fare di base è comunque intervenire sia sulla lunghezza che sull’attaccatura con un solare protettivo proprio per i capelli. In questo modo si crea una barriera che non disturba la tintarella ma protegge da tutto i capelli. Successivamente all’esposizione e al bagno, lavare sempre i capelli, non aspettare di arrivare a casa, meglio sciaquarli per rimuovere il sale in eccesso.

Una volta a casa utilizzare uno shampoo molto delicato, ristrutturante e nutriente, abbinato ad una maschera da adottare tutti i giorni nel periodo di vacanza per nutrire a fondo, soprattutto se si ha un problema alla base di capelli secchi (per i capelli grassi anche un giorno sì e uno no). In questo modo si bilancerà il tutto senza gravi ripercussioni.