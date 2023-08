Come evitare di ustionarsi con l’olio di frittura mentre si cucina: il trucco degli chef è impensabile, ne basta un cucchiaio

La frittura è un metodo di cottura semplice e veloce, oltre che squisito. Ecco il trucco degli chef per evitare di ustionarsi.

Ammettiamolo, tra i metodi di cottura più amati al mondo c’è sicuramente la frittura. Certo, può non essere il massimo per la salute, però il sapore squisito che dona alle nostre pietanze non ha davvero paragoni. E, poi, si tratta di un procedimento facile e veloce, che non richiede lunghi tempi d’attesa. Una bella serie di “pro”, dunque, ma c’è un “contro” non da poco: ustionarsi. Sì, perché è facile che l’olio bollente schizzi e finisca per finirci sulla pelle e sappiamo bene quanto possa essere doloroso. A darci una mano arriva un trucco degli chef: ne basta un cucchiaio e il problema sarà risolto!

Certo, a nostra disposizione abbiamo una serie di strumenti che promettono di evitare l’inconveniente, come il classico paraschizzi, ma, per quanto ci impegniamo ad usarlo, spesso è solo d’intralcio e ci fa diventare più goffi, peggiorando solo le cose. Per fortuna, a quanto pare, un ingrediente naturale fa al caso nostro.

Addio ustioni quando si frigge: basta un cucchiaio di questo ingrediente, come fanno gli chef

Come abbiamo detto, il problema principale durante la frittura è l’olio rovente che schizza. Quando succede, l’ustione a cui andiamo incontro non è da sottovalutare, anzi, può diventare una ferita seria oltre che molto dolorosa. Tutti dipende, ovviamente, dalla quantità d’olio e dal punto in cui si viene “colpiti”, ma prevenire è sempre meglio che curare! Ecco allora che possiamo sfruttare il trucchetto che pare spopoli tra gli chef per risolvere il problema a monte.

Di che si tratta? Di aggiungere un cucchiaio di un ingrediente comune e che tutti abbiamo sicuramente in casa alla padella o alla pentola nella quale andremo poi a riversare e scaldare l’olio: il sale. Sembra, infatti, che andando ad assorbire l’eventuale umidità, che in genere è ciò che provoca gli schizzi, ci metterà al riparo da eventuali incidenti.

E in alternativa, nel caso non ci piacesse l’idea di aggiungere sale? Ancora una volta si tratta di usare un semplice alimento: una buccia di patata. Anche questo “scarto”, infatti, ha la stessa capacità di assorbimento del sale e basterà unirla all’olio prima che si faccia rovente. Due soluzioni semplicissime che di sicuro ci torneranno utili in cucina!