Armonia delle forme e riduzione delle rughe con la minima invasività possibile: questo è l’obiettivo da raggi che ci porta a capire come esaltare la bellezza a ogni età! Scopriamo quali sono i consigli preziosi per restituire al viso e al corpo l’armonia perfetta…

A ogni età il suo metodo per esaltare la bellezza

Foto Pixabay | 16198233

Ogni età ha i suoi trucchi e le sue strategie per esaltare la bellezza e dire addio all’ansia delle rughe che aumentano… Qualche piccolo consiglio può essere utile per arrivare a un risultato decisamente top!

Esaltare la bellezza a 30 anni

A 30 anni una proposta può essere la biorivitalizzazione, con sui si iniettano sostanze naturali per prevenire i segni dell’invecchiamento cutaneo. Favorisce il benessere e l’equilibrio della pelle mediante l’utilizzo di acido ialuronico liquido, usato come biostimolante e non come riempitivo.

A 40 anni…

A 40 anni, età in cui le prime rughe fanno capolino, può essere utile il filler di acido ialuronico (qui una guida completa al trattamento anti-age) che andrà a riempire riducendone la profondità e la linea d’ombra.

A 50 anni…

A 50 anni si può optare per filler specifico a base di acido ialuronico per apportare una correzione delle depressioni riportandole alle condizioni di partenza…

A 60 anni e oltre…

A 60 anni e oltre, i cambiamenti della pelle possono interessare anche le strutture più profonde e si possono formare antiestetici segni verticali, anche piuttosto profondi, provocati dal collasso dei tessuti. Le “rughe del palloncino sgonfio” tendono a ridursi incrementando il volume dell’area coinvolta…