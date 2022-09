Come eliminare il cattivo odore dai bicchieri dopo il lavaggio in lavastoviglie

Non dovrebbe, ma a volte succede che nonostante il lavaggio in lavastoviglie, alcuni bicchieri continuino a puzzare. È una cosa che per fortuna non avviene molto spesso, soprattutto se al loro interno c’è stata solo della semplice acqua. Il problema può avvenire in caso siano stati utilizzati per bere del vino, del latte o del succo di frutta: in questi casi un accorgimento che può aiutare è quello di risciacquare subito dopo l’utilizzo, proprio per evitare che queste bevande lascino il proprio odore all’interno del bicchiere.

Ma non è la sola possibile causa, alcune volte il cattivo odore può essere causato dalla stessa lavastoviglie che potrebbe aver accumulato al suo interno residui di cibo che risultano essere la causa del cattivo odore. Altro motivo può essere dato dal calcare depositato nell’elettrodomestico.

Qualunque sia la causa, non bisogna disperare: con dei semplici e veloci trucchi si può eliminare la puzza dai bicchieri e farli tornare come nuovi.

Ecco come eliminare il cattivo odore dai bicchieri

Foto Pinterest

La prima cosa che si può fare per eliminare del tutto il cattivo odore è quello di cospargere i bicchieri e le stoviglie con dell’aceto o con del bicarbonato, prima del lavaggio in lavastoviglie. Entrambi questi prodotti sono molto efficaci, oltre a rimuovere la puzza, danno una pulizia più profonda.

Se nonostante questo, il problema continua, la causa potrebbe essere la lavastoviglie stessa e serve controllare e pulire il filtro, eliminando eventuali residui.

Operazione successiva, in caso il filtro risulti pulito, è quella di detergere la lavastoviglie eliminando tracce di calcare: basterà fare alcuni lavaggi a vuoto mettendo all’interno del comune aceto o dell’acido citrico.

Un ulteriore accorgimento è di non lasciare lo sportello della lavastoviglie chiuso dopo l’utilizzo, infatti, aprendolo nell’immediato sia piatti che bicchieri riusciranno ad asciugarsi prima ma soprattutto non risentiranno dell’umidità causata dal chiuso.