Come dimenticare un ex: piccoli trucchi salvavita (e umore)

Vi siete detti “Addio”, ma l’unica cosa che sai fare è pensare e ripensare a lui e alle gioie della vostra storia, ormai naufragata, nonostante si sia rifatto una vita? Ma allora come dimenticare un ex? Ci sono alcuni piccoli trucchi che ti permetteranno di arrivare alla svolta e salvare il tuo umore dopo una ferita del cuore…

Come dimenticare un ex: i consigli salvavita (e umore)

Come dimenticare un ex? Se te lo stai chiedendo perché anche tu sei finita nel limbo del ricordo e del “con lui però stavo bene“, sei nel posto giusto per capire come si fa a lasciarsi alle spalle una storia d’amore, per quanto intensa e bella, aprendo le porte a un futuro ricco di novità!

Qualcuno ti dirà “Dimenticare è difficile“, ma sappi che non è affatto impossibile (a patto che tu non voglia riconquistare il tuo ex). Bastano solo tre regole chiave a confezionare una strategia di successo…

Cancella tutto, anche il suo nome…

Prima regola: non nominarlo invano. Anzi, non nominarlo affatto. Cancella il suo nome dal tuo vocabolario, così come hai fatto con il suo numero in rubrica, con le foto e con tutti i punti di contatto – social e non – che vi tenevano ancora “legati”.

Chiodo scaccia chiodo!

Il detto è quanto mai efficace se sei nella scomoda posizione di non riuscire proprio a cancellare niente del tuo ex, neppure un sms del buongiorno. Per dimenticare una relazione finita non c’è di meglio che fare nuove conoscenze, o magari dare una piccola chance a quell’amico di sempre che (forse) non aspettava altro per stare al tuo fianco…

Riempi (di nuovo) l’agenda

La storia con il tuo ex ti teneva lontana dal tuo hobby preferito e da frequenti uscite con gli amici? È tempo di riprendersi il proprio tempo! Non aspettare che siano gli altri a cercarti, prendi appuntamenti (anche solo per un caffè con l’amica del cuore), riempi nuovamente l’agenda dei tuoi impegni e tuffati in un progetto che avevi accantonato per amore. Il cuore ti ringrazierà…