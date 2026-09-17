Come chiudere un litigio con il partner quando lui è troppo arrabbiato

Una parola tira l’altra, il tono della voce si alza e improvvisamente non stiamo più cercando di risolvere il problema: stiamo soltanto alimentando il litigio. Quando il nostro partner è molto arrabbiato, continuare a discutere nel tentativo di chiarire tutto immediatamente può peggiorare la situazione.

Come possiamo allora chiudere una discussione senza ignorare il problema? La prima cosa da capire è che interrompere momentaneamente un litigio non significa necessariamente scappare dal confronto.

Quando entrambi siamo molto agitati diventa più difficile ascoltare, ragionare con lucidità e scegliere le parole. In questi casi può essere più utile rimandare la conversazione e riprenderla quando la tensione si è abbassata.

Cosa dire quando la discussione sta degenerando

Evitiamo di rispondere a ogni provocazione soltanto per avere l’ultima parola. Possiamo utilizzare una frase semplice e chiara: “Adesso siamo troppo arrabbiati per parlarne bene. Fermiamoci e riprendiamo il discorso quando saremo più tranquilli”.

Meglio evitare anche frasi come “calmati”, “stai esagerando” oppure “sei sempre il solito”. Anche quando vorremmo soltanto mettere fine alla discussione, possono essere percepite come un’accusa e aumentare ulteriormente la tensione.

Prendersi una pausa, però, non dovrebbe diventare un modo per punire l’altra persona con il silenzio. Se possibile, concordiamo quando riprendere il discorso: più tardi, dopo cena oppure il giorno seguente. Il problema viene rimandato, non cancellato.

Quando non dobbiamo pensare soltanto a calmare la situazione

C’è una differenza importante tra un partner arrabbiato e una situazione nella quale ci sentiamo in pericolo. Se durante un litigio compaiono minacce, intimidazioni, violenza fisica, oggetti lanciati, porte bloccate o comportamenti che ci impediscono di allontanarci, la priorità non è trovare la frase perfetta per tranquillizzare l’altra persona. La priorità diventa la sicurezza. In una normale discussione, invece, possiamo concederci il diritto di interrompere il confronto e recuperare lucidità.

Non tutte le questioni devono essere risolte nello stesso momento in cui esplodono. A volte il modo migliore per chiudere un litigio è proprio smettere di volerlo vincere: fermarsi, lasciare scendere la rabbia e tornare a parlare quando siamo nuovamente in grado di ascoltarci.