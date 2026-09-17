Anguria e la dieta, quante se ne può mangiare, cosa dice l’esperto

Dolce, fresca e ricchissima di acqua, l’anguria è uno dei frutti simbolo dell’estate e spesso finisce al centro di un dubbio: quanto se ne può mangiare quando si segue una dieta? Le indicazioni degli esperti aiutano a capire quali porzioni scegliere e perché non è necessario eliminarla per paura degli zuccheri. L’anguria può essere inserita in un’alimentazione equilibrata anche quando si vuole controllare il peso. Il suo sapore molto dolce può infatti trarre in inganno e far pensare a un alimento particolarmente calorico, ma una parte importante del frutto è costituita da acqua. Questo significa che, a parità di peso, il suo apporto energetico è relativamente contenuto. Come per qualsiasi altro alimento, però, la quantità consumata resta importante: considerarla leggera …

Dolce, fresca e ricchissima di acqua, l’anguria è uno dei frutti simbolo dell’estate e spesso finisce al centro di un dubbio: quanto se ne può mangiare quando si segue una dieta? Le indicazioni degli esperti aiutano a capire quali porzioni scegliere e perché non è necessario eliminarla per paura degli zuccheri.

L’anguria può essere inserita in un’alimentazione equilibrata anche quando si vuole controllare il peso. Il suo sapore molto dolce può infatti trarre in inganno e far pensare a un alimento particolarmente calorico, ma una parte importante del frutto è costituita da acqua. Questo significa che, a parità di peso, il suo apporto energetico è relativamente contenuto. Come per qualsiasi altro alimento, però, la quantità consumata resta importante: considerarla leggera non significa trasformare una porzione in mezzo cocomero.

Per orientarsi sulle quantità è utile partire dalle indicazioni comunemente adottate per il consumo di frutta. Una porzione standard di frutta fresca è indicativamente di circa 150 grammi e l’anguria può rientrare senza particolari difficoltà in questo schema. Nella pratica, tuttavia, è facile mangiarne una quantità maggiore perché il frutto è voluminoso, rinfrescante e viene spesso servito in grandi fette. Anche una porzione un po’ più abbondante può trovare spazio nell’alimentazione quotidiana, ma va considerata nel contesto complessivo della dieta, delle altre porzioni di frutta e delle esigenze individuali.

È così dolce, ma il dato che conta davvero può sorprendere

Uno degli equivoci più frequenti riguarda proprio il gusto dell’anguria. Sentire una marcata dolcezza non significa automaticamente trovarsi davanti a un frutto da evitare. L’elevata presenza di acqua determina infatti una densità calorica piuttosto bassa. L’anguria contiene naturalmente zuccheri, come avviene per la frutta in generale, ma contiene anche acqua e altri nutrienti. Il contenuto calorico dell’anguria è contenuto rispetto al suo volume, caratteristica che permette di consumarne una porzione soddisfacente senza raggiungere necessariamente un apporto energetico elevato.

Questo non significa, però, che esista una quantità universale valida per chiunque. Una persona sana che segue un’alimentazione varia può inserire l’anguria nelle normali porzioni quotidiane di frutta, mentre esigenze nutrizionali particolari richiedono valutazioni individuali. Anche il momento nel quale mangiarla non deve necessariamente trasformarsi in una regola rigida: può essere consumata a colazione, come spuntino oppure all’interno di un pasto. Per dimagrire non è necessario eliminare l’anguria, ma conta l’equilibrio complessivo dell’alimentazione. Nessun singolo frutto, infatti, determina da solo la perdita o l’aumento di peso: sono quantità, frequenza e bilancio energetico complessivo a fare la differenza.

Il vero errore non è mangiarla: attenzione a quanto finisce nel piatto

Il problema può nascere soprattutto dalla facilità con cui si perde la percezione delle quantità. Una fetta può diventare rapidamente due o tre, specialmente nelle giornate molto calde, quando l’anguria viene percepita quasi come una bevanda rinfrescante. Ma acqua e frutta non sono equivalenti: bere un bicchiere d’acqua non apporta zuccheri né calorie, mentre mangiare quantità molto elevate di anguria aumenta inevitabilmente l’apporto di carboidrati e di energia. La porzione resta quindi il riferimento più semplice per gustare l’anguria senza eccedere, soprattutto se durante la stessa giornata vengono consumati anche altri frutti.

C’è poi un altro aspetto da considerare: utilizzare l’anguria come sostituto sistematico di pasti completi non rappresenta una strategia nutrizionale equilibrata. Un pasto deve fornire nutrienti differenti e non può essere costruito esclusivamente attorno a un alimento solo perché ricco di acqua e poco calorico. Allo stesso modo, non servono particolari “diete dell’anguria” per sfruttarne le caratteristiche. È molto più semplice inserirla nella normale rotazione della frutta, alternandola agli altri prodotti di stagione. Chi soffre di diabete, disturbi gastrointestinali o segue indicazioni alimentari specifiche dovrebbe invece concordare quantità e frequenza con il proprio medico o dietista. Per la maggior parte delle persone, l’anguria può quindi trovare spazio anche in una dieta dimagrante nelle normali porzioni di frutta, senza attribuirle proprietà miracolose e senza considerare il suo sapore dolce un motivo sufficiente per rinunciarvi.