Come avere capelli forti e lucenti: prova questa routine per la tua cute

Per avere capelli forti e lucenti bisogna prendersi cura della cute, questa è l’unica soluzione per ottenere risultati a lungo termine.

L’errore più comune infatti è utilizzare prodotti pensati per il capello che non hanno però benefici diretti sul cuoio capelluto. Questo si traduce in un effetto temporaneo che migliora la chioma solo dopo lo shampoo ma non ristabilisce la situazione in modo generico.

Per un impatto considerevole quindi bisogna pensare a come agire per ottenere un miglioramento netto del capello che si accompagni alla beauty routine ma che li renda anche più forti e lucenti.

Come avere capelli forti e lucenti

I capelli risentono dello stress, dello smog, dei cambiamenti climatici quindi come ci si prende cura delle altre parti del corpo e della pelle in generale, bisogna fare altrettanto anche con la cute in questa zona che non solo è delicata ma anche continuamente esposta ai raggi solari e allo smog.

La prima questione riguarda individuare correttamente il tipo di capello, se liscio, se tende a spezzarsi, se crespo, mosso, riccio. Spesso si fa confusione e non si determina correttamente il prodotto da usare. Quelli che sono crespi vanno nutriti, quelli che si spezzano, rafforzati. Quindi per ogni tipologia va scelto un prodotto apposito, sempre non aggressivo ed equilibrato. Un fattore da considerare è il lavaggio, i capelli non vanno lavati di continuo perché si rovinano, non è necessario. Si possono semplicemente lavare con una cadenza di due giorni a settimana per andare a ristabilire la produzione di sebo.

Più il capello è sporco, più viene lavato e più produce sebo, si entra in un circolo vizioso senza fine. Meglio non usare l’acqua troppo calda, questa infatti porta all’apertura delle cuticole e non è una cosa positiva per il capello che andrà a prendere dall’esterno i prodotti e quindi sarà più pesante e meno fluido. Meglio l’acqua tendente leggermente al fresco se possibile o comunque tiepida.

Quando il capello è bagnato non va spazzolato, al massimo si può usare un pettine con punte molto larghe tra loro, solo per districare i capelli. In questo modo si evitano danni importanti e quindi si ottiene comunque una capigliatura in ordine. La regola principale è tamponare dopo lo shampoo, provando a rimuovere tutta l’acqua in eccesso, senza per questo però intervenire sui capelli in modo importante.

Per l’asciugatura no al calore eccessivo, il phon deve stare ad almeno 10 centimetri non sui capelli. Meglio usare prodotti protettivi, facendo attenzione anche a piastre e ferri che rovinano con il calore forte la chioma.