Come non avere asciugamani ruvidi dopo il lavaggio: il trucco che conoscono in pochi

È decisamente fastidioso quando dopo una bella doccia, si prende un asciugamano pulito e si scopre che è tutto ruvido. Strofinarlo sulla pelle è veramente una sensazione sgradevole, come se si usasse della carta vetrata.

Per evitare tutto ciò è importante capire perchè succede questo agli asciugamani. Il problema sono i residui di pelle e il sapone che non viene completamente sciacquato via durante il lavaggio. Ma non serve disperare, c’è una soluzione pratica per risolvere il problema. E se proprio l’asciugamano è rovinato, si può sempre pensare al riciclo creativo degli asciugamani vecchi.

Ecco il segreto per assicurarti che i tuoi asciugamani non siano ruvidi dopo il lavaggio

Come non avere asciugamani ruvidi dopo il lavaggio – Foto Pinterest/ bobvila.com

Per evitare di finire nella spiacevole situazione in cui invece di un caldo e morbido asciugamano ci si ritrova ad asciugarsi con uno duro e ruvido, c’è un trucco molto facile da seguire.

Innanzitutto, l’ideale è lavare gli asciugamani ad alta temperatura, in questo modo si toglie il sapone, i residui di pelle e il detersivo per il bucato, che rendono l’asciugamano così ruvido e graffiante. Inoltre, è pensiero comune che l’aggiunta di ammorbidente al bucato possa servire a renderli di nuovo morbidi ma in realtà non è una buona idea a causa delle sostanze chimiche che lo compongono.

Tutto ciò che serve per questo problema è un po’ di aceto e un po’ di ammoniaca. L’uso dell’aceto è miracoloso da aggiungere al lavaggio insieme ad una spruzzata di ammoniaca. Una tazza di questo prodotto si versa nello scomparto dell’ammorbidente della lavatrice insieme alla normale quantità di detersivo per il bucato.

L’ammoniaca farà in modo che il detersivo per il bucato non si attacchi al tessuto degli asciugamani, mentre l’aceto fa la stessa cosa per i minerali. Questi due ingredienti insieme faranno sì che gli asciugamani escano morbidi e soffici nuovamente.