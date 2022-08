Come allenarsi durante la gravidanza?

La gravidanza è accompagnata da molti cambiamenti fisici e richiede anche molta forza. Non tutte le donne pensano allo sport allo stesso modo durante questo delicato periodo.

Tuttavia, a meno che non ci sia una gravidanza a rischio, restare senza fare sport per tutti i nove mesi non è il massimo. Ma bisogna adeguare lo sport al fatto di essere in attesa. In questo articolo vedremo alcuni importanti consigli. E’ importante anche adattare l’alimentazione al proprio stato. Ma andiamo per ordine.

Puoi fare un allenamento durante la gravidanza?



Sì. Finché il medico non lo vieta, non è affatto un problema. Naturalmente, ogni corpo e ogni gravidanza è diverso, quindi dovresti discutere i tuoi piani di fitness con il medico che ti sta curando e anche con il ginecologo che ti segue.

Quali sono i vantaggi dell’esercizio fisico durante la gravidanza?

Sono molti. In primo luogo aumenta il benessere generale. Hai un rischio più basso di sviluppare il diabete gestazionale, sviluppare la pressione alta e sviluppare la depressione. Inoltre, le contrazioni sono spesso più brevi e meno forti con un corpo in forma.

Anche il bambino si sviluppa meglio. I benefici di una gravidanza in forma sono stati dimostrati da molti studi. Basta non esagerare con lo sport e non fare gli esercizi sbagliati.

L’acquagym, per esempio, potrebbe essere l’ideale.

Quali limiti devi importi per fare sport in gravidanza?

La fatica e forse anche la nausea rendono difficile il mantenimento della routine di allenamento che ti sei proposta.

Diminuisci man mano lo sforzo e, soprattutto, il tempo che dedichi allo sport. Quando il pancione cresce, anche dieci minuti al giorno di camminata vanno bene.

Ha senso dividere la gravidanza in trimestri

1° trimestre: allenarsi normalmente, ma senza aumentare tempi e sforzo!



Nei primi 3 mesi puoi allenarti quasi come prima, ma senza alcun aumento di intensità o frequenza. In altre parole, non fare mai più di quanto facevi prima di rimanere incinta.

2° trimestre: rafforza la parte bassa della schiena!



L’energia sta migliorando e questo è il momento migliore della tua gravidanza in termini di potenza, quindi approfittane! Quando ti alleni, dovresti prestare particolare attenzione alla parte bassa della schiena. Man mano che la tua pancia cresce, cresce anche lo stress su quella zona, quindi devi prestare particolare attenzione e proteggerla.

Nei mesi 4-6 dovresti già rinunciare ad alcuni esercizi di fitness “normali”, in particolare quelli che prevedono lo sdraiato sulla schiena (crunch, sit-up). Dovresti anche evitare di sollevare pesi sopra la testa, poiché ciò aumenta il rischio di mal di schiena, che è già alto.

3° trimestre: allenamenti brevi e leggeri, senza pesi!



Anche se sta diventando sempre più difficile, anche in questa fase della gravidanza, un po’ di esercizio ha senso. Basta un po’ di allenamento cardio, ad esempio power walking o jogging leggero per aiutare la circolazione sanguigna.

Non devi stabilire alcun record sportivo durante la gravidanza e non ti alleni affatto per avere un “corpo sexy”. Riguarda solo il tuo benessere. Tienilo a mente.