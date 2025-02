Il verde bottiglia è la nuance che vorrai indossare fino alla fine dell’estate: gli abbinamenti migliori

Unico e originale, per chi ama osare il verde bottiglia è il colore a cui non potrà rinunciare! Per questo 2025 vorrai indossarlo il più possibile, il verde bottiglia infatti dona eleganza e classe al look proprio per la sua originalità.

Il verde bottiglia è una nuance di tendenza, ma quali sono i colori da abbinare senza commettere errori di stile?

Di seguito troverai alcuni consigli di stile da seguire se desideri rimanere al passo con la moda!

Come abbinare il verde bottiglia, gli abbinamenti più belli

Se ti stai domandando come abbinare il verde bottiglia senza commettere errori di stile, ecco una guida dei vari abbinamenti.

Uno dei colori da abbinare al verde bottiglia è senza dubbio il marrone in una sfumatura più scura. Puoi scegliere di indossare un pantalone brown, una camicia over verde bottiglia e delle scarpe in contrasto con il look.

Concludi il look con un blazer e il risultato sarà straordinario! Un perfetto outfit per l’inizio della primavera se le temperature te lo permettono, altrimenti sostituisci il blazer con un cappotto over.

Il colore da abbinare a questa sfumatura di verde è ovviamente anche il nero. Puoi osare con un look total black e optare per accessori verde bottiglia, come una cintura e una maxi bag di tendenza.

Se il tuo obiettivo è ottenere un outfit formale ed elegante, indossa un tailleur verde bottiglia e delle décolleté classiche nere. Non dimenticare che quest’ultime sono le scarpe che ogni donna dovrebbe avere!

Sempre più di tendenza il bordeaux, il colore elegante e raffinato solitamente privilegiato nel periodo autunnale. Per questo 2025 sembrerebbe essere un grande protagonista, per tale motivo vorrai indossarlo in ogni occasione.

Abbinato al verde bottiglia lo renderà ancora più unico e chic, due nuance che messe insieme ti permettono di ottenere un outfit decisamente di classe!

Per ultimo, ma non meno importante, troviamo il bianco in tutte le sue sfumature. Questo è un abbinamento che consigliamo perlopiù nel periodo estivo, crea il gioco di colori perfetto con la scelta dei vari accessori estivi e dei bellissimi abiti da poter indossare con le alte temperature.

Ora che sai come abbinare il verde bottiglia non ti resta che acquistare i capi di tendenza o degli accessori per iniziare a sfoggiare questa tonalità così elegante e raffinata!