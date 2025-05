Il rosa sta bene con tutti i colori? Cosa dicono gli esperti di moda

Sapere come abbinare il rosa è importante per un’appassionata di moda: i nostri consigli dei look più glamour a cui ispirarsi questa primavera estate!

Sapere come abbinare il rosa è fondamentale per un’appassionata di moda. Si tratta infatti di una delle nuance più amate dalle donne ma soprattutto dagli stilisti che, una stagione dopo l’altra, la riportano in auge declinandola sia nelle sue sfumature più bon ton di cipria e rosa confetto che in quelle più eccentriche di rosa shocking e magenta.

Ecco i nostri consigli su come abbinare i colori per non sbagliare quando indossiamo capi rosa!

Come abbinare il riso: le nuance da prediligere

Il rosa è una delle colorazioni considerate più femminili e raffinate, soprattutto nelle sue sfumature più chiare.

Il rosa dalla sfumatura più intensa e decisa si abbina molto bene alle tonalità tenui e alle tinte pastello, quindi ideale per chi desidera mettere in mostra il proprio outfit. Per chi ama colori più chiari e delicati, dovrebbe abbinare il rosa alle nuance di seguito consigliate.

Il beige e il sabbia sono due dei colori più indossati dalle guru della moda in coordinato con il rosa cipria, ma è il bianco la prima scelta di chi preferisce un mood più raffinato: i look con camicie e pantaloni bianchi possono essere resi più chic aggiungendo una clutch rosa cipria; mentre gli outfit con minidress in total white e gonne plissè acquisiscono un mood più giovanile se abbinati a dècolletès o scarpe sporty chic rosa confetto e persino rosa shocking.

Il rosa può essere abbinato perfettamente anche a tinte più intense come il rosso e il verde smerlando: in questo caso verrà premiata una delle tendenze più cool della stagione calda, quella dei look in color block che le star adorano.

Ma il rosa è perfetto anche in abbinamento con colorazioni scure, come il nero e il marrone. Tutte le fashion victim più attente ai trend di stagione sanno bene che imparare come abbinare il marrone è importantissimo perché questa nuance non ha stagione e si può combinare facilmente con diverse tinte: il rosa è una di queste.

Accessori chiari, caratterizzati dal color caramello, danno ai look rosa cipria un tocco più romantico; quelli marrone scuro e terra sono perfetti in abbinamento con capi rosa shocking, mentre le fantasie animalier con base marrone acquisiscono un tocco meno estroso se accostate ad articoli rosa in sfumature chiare e sorbetto.

Il nero è la prima scelta di chi ama i contrasti cromatici netti: i capi in pelle nera, in pizzo o in altri materiali pregiati possono essere abbinati senza problemi a scarpe e borse fucsia, ma anche il cipria può dare a un outfit in total black un tocco più trendy e raffinato.