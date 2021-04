Imparare come abbinare i pantaloni a sigaretta è il modo migliore per ottenere dei look femminili e raffinati, ma anche più trendy in base agli accessori che coordinerete con il vostro modello. I pantaloni a sigaretta sono un capo che deve sempre essere presente nell’armadio di una fashion lover, dalle versioni nere più eleganti a quelle di jeans casual chic, fino alle varianti con stampe colorate e morbidi perfetti per la bella stagione. Scopriamo insieme gli abbinamenti per i pantaloni a sigaretta da non perdere, i consigli e le idee per outfit fashion da sfoggiare questa primavera estate!

Pantaloni a sigaretta, a chi stanno bene?

Prima di scoprire i vari abbinamenti, le scarpe da indossare e i colori da privilegiare, è importante capire a chi stanno bene i pantaloni a sigaretta. I pantaloni a sigaretta di tendenza per la primavera estate stanno bene a tutte! Per la loro forma leggermente svasata e in ogni caso poco aderente lungo i fianchi e più stretta lungo le gambe e la caviglia possono valorizzare sia le silhouette più morbide che quelle più magre, avendo però cura di abbinare capi e accessori adatti a ogni stile. Gli outfit con pantaloni a sigaretta possibili sono tanti, scopriamo insieme i più belli da cui trarre spunto!

Come abbinare i pantaloni a sigaretta eleganti

Per abbinare i pantaloni a sigaretta eleganti al meglio, potrete preferire capi in tinta oppure nettamente a contrasto. I modelli a sigaretta in particolare sono la scelta ideale per look da ufficio e da cerimonia molto eleganti se coordinati con camicie bianche, bluse in seta e blazer in tinte chiare.

Tra i colori di tendenza spiccano il beige e il rosa cipria, perfetti con top dalle stampe floreali, capi pastello o in altri colori tenui, soprattutto durante la stagione primaverile. Per un look da sera potete indossare i pantaloni a sigaretta con una semplice t-shirt monocolore o un top con scollo rotondo. Per completare il look indossate dei sandali e una mini bag colorata!

Pantaloni a sigaretta: look casual da giorno

Per indossare i i pantaloni a sigaretta d’estate e avere un look trendy, abbinateli ai crop top corti sul punto vita, la tendenza più hot per la stagione calda, oppure ai body. I pantaloni a sigaretta a vita alta sono quelli da preferire in questi casi, nelle versioni con pinces e plissettatura per look più ricercati e in quelle aderenti per outfit più sbarazzini.

foto Mango

Foto Terranova

Se cercate consigli su come abbinare i pantaloni a sigaretta sportivi, sappiate che i modelli in tessuto e i jeans a sigaretta sono molto chic sotto giacche nello stesso lavaggio di denim, mentre i pantaloni a sigaretta stampati e colorati si abbinano meglio a maglie a tinta unita in toni chiari oppure classici come il bianco e il nero.

Foto Zalando

Abbinare pantaloni a sigaretta e scarpe

Come abbinare i pantaloni a sigaretta alle scarpe? In nostro aiuto vengono ogni giorno i look più fashion delle blogger e delle star. Capire come abbinare scarpe e pantaloni stretti non è così difficile come si possa pensare: i look più eleganti sono quelli che premiano pantaloni a sigaretta con le pinces e décolletés a punta con tacco alto, ma con le alte temperature anche i sandali con tacco sono perfetti sotto questi capi.

Le nuove tendenze in fatto di moda premiano gli outfit dall’ispirazione androgina, perciò se cercate le scarpe per pantaloni stretti alla caviglia più adatte, potrete puntare sulle stringate o le monk con fibbie al posto delle stringhe. Mentre per ottenere un look sporty chic di carattere, puntate alle sneakers estive!