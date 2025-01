I mocassini chunky sono tra le tendenze del 2025, i look più belli

Come abbinare i mocassini chunky? Ecco i look più belli da copiare per indossare con stile questa calzatura originale!

Il loro ritorno fa discutere, c’è chi li ama e chi, invece, continua ad evitarli senza dubbio, stiamo parlando dei mocassini chunky, la calzatura chic che ti permette di ottenere un look originale e sbarazzino!

Come abbinare i mocassini chunky quest’inverno e in primavera? Di seguito troverai i look più consigliati dalle fashion addicted per rendere i mocassini chunky i protagonisti indiscussi dell’intero outfit.

Come abbinare i mocassini chunky: consigli di stile delle fashion addicted

Per un look fresco e contemporaneo i mocassini chunky tornano tra le tendenze del 2025. Se non ne hai ancora un paio nel tuo armadio, probabilmente dopo queste idee look cambierai opinione a riguardo.

I mocassini chunky sono caratterizzati da una suola più alta rispetto al classico mocassino, sono comodi e raffinati, perfetti da indossare su tantissimi capi d’abbigliamento differenti.

Perfetti per ottenere un look casual o un look elegante, sono super versatili e stanno conquistando sempre di più l’attenzione delle over 30.

Da indossare sotto jeans flare per un tocco più originale del look, se cerchi un outfit da ufficio puoi concludere l’outfit con una semplice t-shirt bianca e un blazer a quadri o in versione total black.

I modelli chino e quelli più morbidi, come il mom e il boyfriend jeans, si sposano perfettamente con questo tipo di calzatura. Concludi il look con un maglioncino crop top o una felpa over size per un effetto più sbarazzino.

Un altro modo per indossare i mocassini chunky è il look composto da gonna lunga e giacca over. Prediligi gonne larghe di fantasia, così da metterle in contrasto con la scarpa indossata. In alternativa puoi sempre scegliere un look più classico e optare per un completo elegante ma non eccessivamente sofisticato.

Se desideri un look da festa o comunque più giovanile, indossa i mocassini con un mini dress con maniche a palloncino. Non dimenticare di concludere il look con un cappotto lungo della stessa tonalità della scarpa o abbinato agli accessori scelti!

C’è chi preferisce indossarli con i collant velati, specialmente se le temperature sono ancora molto basse, il mocassino chunky in realtà sta bene anche con il classico calzino lungo.

In questo modo potrai sfruttare i tuoi mocassini preferiti in tantissime occasioni diversi, una volta indossati non potrai più farne a meno e diventeranno il tuo modello di scarpa più amato del momento!