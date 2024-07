Come abbassare il colesterolo senza l’utilizzo dei farmaci

Cosa mangiare e cosa evitare in caso di colesterolo alto? Ecco l’alimentazione da seguire per abbassare il colesterolo!

Presente nel nostro organismo, se in quantità troppo alte potrebbe causare diverse problematiche, anche molto serie. Il colesterolo è una sostanza che va tenuta sotto controllo attraverso le analisi del sangue e una corretta alimentazione, gli esperti suggeriscono di controllare il colesterolo specialmente in età adulta in quanto il colesterolo alto colpisce spesso persone tra i 35 e i 79 anni.

La melocola di grasso è naturalmente presente nel sangue e nei tessuti dell’organismo, una quantità fisiologica permette una costruzione sana delle cellule, mentre una quantità troppo elevata potrebbe aumentare il rischio di malattie cardiache.

Come abbassare quindi il colesterolo? Se hai da poco effettuato le analisi del sangue e hai notato dei valori alti per quanto riguarda il colesterolo, dovrai assolutamente rivedere il tuo piano alimentare.

Prima di procedere ti consigliamo di sentire sempre il parere del tuo medico di fiducia, il quale ti saprà consigliare al meglio che tipo di alimentazione consumare in base a diversi fattori, a partire dall’età e dal tuo stile di vita.

L’alimentazione per far abbassare il colesterolo

Abbassare il colesterolo è molto importante se risulta essere presente nell’organismo in quantità troppo elevate, è necessario rivedere la propria routine alimentare e iniziare a consumare determinati cibi ed evitarne degli altri.

Per iniziare dovrai sostituire tutti quei prodotti raffinati e processati con prodotti integrali, quindi privilegia pasta, pane e riso integrali così da fare il pieno di fibre. L’orzo e l’avena, invece, sono ricchi di betaglucani, utili per abbassare il livello di colesterolo cattivo.

Privilegia legumi, come ceci, lenticchie e fagioli, almeno 3 volte a settimana, arricchisci il tuo programma alimentare con piatti a base di pesce come sarde, acciughe e sgombro. Fondamentali per fare il pieno di omega3!

Per controllare al meglio la pressione del sangue consuma la frutta secca e la frutta fresca, specialmente i frutti di bosco, come snack quotidiano. Puoi condire i tuoi piatti freddi e le tue insalate estive con l’aceto di mele, ricco di pectina, fibra in grado di proteggere le cellule e i vasi sanguigni. Inoltre ostacola l’assorbimento dei grassi e contribuisce a ridurre il livello della sostanza trattata.

Oltre a capire cosa mangiare per abbassare il colesterolo, è importante conoscere i cibi da evitare. Non consumare per un periodo di tempo i formaggi grassi, i condimenti ricchi di origine animale, come strutto e burro, i prodotto confezionati, come le merende, e le carni troppo lavorate e insaccate. Per quanto riguarda quest’ultime, i medici consigliano di consumare carni bianche magre private del grasso quanto meno possibile.

Per aiutare l’organismo, dovresti far aumentare i livelli delle lipoproteine che aiutano a trasportare il colesterolo buono. In che modo? L’attività fisica non potrà che esserti d’aiuto per abbassare il colesterolo! Ovviamente non prendere mai iniziative di tua spontanea volontà, se il medico ritiene opportuno assumere dei farmaci, non evitare assolutamente la terapia prescritta.