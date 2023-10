Combattere lo stress con carta e penna: in che modo il Journaling può essere d’aiuto

Journaling, in cosa consiste questa abitudine e in che modo può cambiare la vita: scrivere ogni giorno potrebbe davvero fare la differenza.

Il Journaling, o scrivere un diario, è una pratica millenaria che offre un’opportunità unica di esprimere pensieri profondi e sentimenti, positivi o negativi, che tormentano la nostra vita quotidiana. Il termine stesso, derivato dal francese “journal” che significa “giornaliero”, sottolinea la natura quotidiana di questa pratica, che può fungere da strumento di gestione dello stress, di autoesplorazione e di auto-cura.

Esistono molteplici approcci al Journaling. Alcuni preferiscono la tradizionale carta e penna, mentre altri optano per dispositivi digitali come computer, tablet o smartphone. L’obiettivo principale del Journaling è migliorare il benessere psicologico e cognitivo-mentale, alleviando lo stress e migliorando l’umore. Studi scientifici recenti indicano anche benefici sulla salute fisica, rendendo questa pratica ancora più preziosa.

Che cosa è il Journaling, e quali sono i suoi benefici

Il Journaling è stato a lungo utilizzato come strumento terapeutico per gestire lo stress e superare traumi emotivi. Scrivere aiuta le persone a esplorare e liberare completamente le emozioni coinvolte in situazioni stressanti, coinvolgendo entrambi gli emisferi del cervello nel processo. Infatti, diversi studi scientifici confermano i benefici del Journaling sulla salute fisica e mentale. La pratica regolare del Journaling può ridurre i sintomi di condizioni come l’asma e l’artrite reumatoide, migliorare il funzionamento cognitivo e rafforzare la risposta del sistema immunitario.

Inoltre, scrivere un diario consente di chiarire i pensieri e i sentimenti, fornendo una preziosa conoscenza di sé stessi. Rappresenta un’opportunità per “metabolizzare” i problemi e le situazioni particolarmente oppressive, rendendo i problemi più gestibili quando vengono espressi su carta. Aiuta a riflettere sul proprio vissuto, imparando dalle lezioni apprese e migliorando le abilità comunicative e creative.

Il Journaling può assumere diverse forme, come il freewriting (scrittura libera), le morning pages (pagine del mattino) o il guided journaling (diario guidato). Non ci sono regole fisse: si può scrivere tutto ciò che viene in mente senza preoccuparsi della grammatica o della punteggiatura. Può aiutare a concentrarsi sulle esperienze positive attraverso il diario della gratitudine o a gestire emozioni difficili come rabbia e frustrazione. La frequenza può variare da giornaliera a sporadica, a seconda delle esigenze personali.

Che si tratti di scaricare le tensioni, esplorare emozioni o semplicemente tenere traccia dei propri obiettivi, il Journaling offre un modo accessibile ed efficace per migliorare il benessere complessivo. Risulta utile provarci e iniziare a scoprire i benefici della scrittura nella vita quotidiana.