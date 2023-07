Coloratissima, fresca e irresistibile: la red velvet in versione cheesecake senza cottura, trionfo di bontà estiva

La cheesecake è un dolce fresco ed estivo ma questa versione alla red velvet è un vero trionfo di bontà. Scopri la ricetta irresistibile.

La red velvet in versione cheesecake è il dolce che non ti aspetti: unisce la freschezza tipica della cheesecake e della crema al formaggio con la bontà della red velvet, una torta molto apprezzata soprattutto in America.

In più è un dolce facile e veloce da fare perché non richiede cottura.

Ingredienti per preparare la red velvet in versione cheesecake

Per preparare la red velvet in versione cheesecake occorrono molti degli ingredienti tipici di una cheesecake.

Per preparare una torta di 10 porzioni in una tortiera a cerniera da 22 cm di diametro occorrono:

Per la base:

250 g di biscotti secchi, tipo Digestive

120 g di burro

2 cucchiaini di cacao amaro in polvere

1 cucchiaino di colorante alimentare rosso

Per la crema al formaggio:

250 g di formaggio fresco cremoso (Philadelphia, mascarpone o simili)

250 g di panna da montare

150 g di zucchero a velo

6 g di gelatina in fogli

2 cucchiai di latte caldo

succo di limone q.b.

Per la decorazione:

ribes rosso q.b.

biscotti secchi usati per la base q.b.

Preparazione:

La preparazione della red velvet in versione cheesecake è veloce. Per poter ottenere un risultato ottimale, la torta dovrà però riposare in frigo nelle diverse fasi della sua preparazione, quindi bisognerà attendere del tempo prima di gustarla.

Ecco i diversi passaggi per prepararla:

Tritare i biscotti secchi nel mixer fino ad ottenere una polvere. Far sciogliere il burro. Quindi, in una ciotola, unire i biscotti insieme al burro fuso, al cacao amaro e al colorante alimentare, mescolando per bene. Disporre il composto nella tortiera a cerniera ricoperta di carta forno, compattando con il retro di un cucchiaio. Quindi riporre in frigorifero per circa 20 minuti. A questo punto si può preparare la crema al formaggio: per prima cosa bisogna ammollare in acqua fredda i fogli di gelatina. A parte montare la panna da montare insieme allo zucchero a velo, fino a che non diventi a neve. In un’altra ciotola lavorare il formaggio cremoso con il succo di limone. Quindi aggiungerlo alla panna montata poco per volta e mescolando dal basso verso l’alto (per non far smontare la panna). È la volta di aggiungere la gelatina che deve essere stata precedentemente strizzata e sciolta nel latte caldo. Continuare a mescolare la crema sempre dal basso verso l’alto. Preparata la crema e trascorsi almeno 20 minuti, si può ritirare la base di biscotti della red velvet in versione cheesecake e porci sopra la crema al formaggio creando uno strato compatto ed omogeneo. Quindi lasciare in frigorifero per almeno 3 ore. Trascorso questo tempo, si può decorare la superficie della torta, dopo averla riposta su un piatto da portata, con dei ribes rossi e dei biscotti sbriciolati.

La deliziosa torta è pronta per essere gustata e condivisa con tutti coloro che si amano.