Stampe floreali, tessuti in denim, motivi nordici e linee orientali, la nuova capsule collection Uniqlo x Marimekko coniuga felicemente lo stile geometrico e senza tempo della casa di moda giapponese alla vivacità delle inconfondibili stampe disegnate dalla design house finlandese. Famosa per le sue stampe e colorazioni originali e per essere uno degli storici marchi di lifestyle al mondo, Marimekko realizza abbigliamento, borse, accessori e decorazioni per la casa, con un obiettivo in mente: rendere la nostra vita più gioiosa.

Uniqlo x Marimekko, amore a prima vista per la collezione dell’estate!

La nuova collezione Uniqlo x Marimekko primavera estate 2021 è un omaggio alla semplicità del brand giapponese e include sette differenti stampe, che attingono a quattro motivi originali dell’archivio di Marimekko, i quali incarnano alla perfezione la natura finlandese.

Foto Uniqlo

“Siamo orgogliosi di collaborare nuovamente con Uniqlo per questa nuova capsule collection in edizione limitata ispirata alla gioia e all’ottimismo tipica dell’estate nei paesi nordici. La selezione di stampe è stata scelta per riflettere la bellezza e l’energia di questo magico periodo dell’anno“, ha spiegato Minna Kemell-Kutvonen, Design Director for Home and Print Design di Marimekko.

Foto Uniqlo

Fiori, motivi geometrici e colori, un inno alla primavera-estate 2021

La collezione presenta stampe di alcuni dei designer più iconici di Marimekko, dai disegni floreali di Fujiwo Ishimoto alle righe vivaci di Annika Rimala, nota designer degli anni Cinquanta, nonché mente creativa dietro le stampe del marchio finnico.

Foto Uniqlo

Le stampe più iconiche

La stampa Seitsemän kukkaa (sette fiori) evoca l’antichissima – e ancora in voga – usanza finlandese di raccogliere i fiori in piena estate. Le altre stampe presenti nella collezione sono il travolgente disegno floreale Talkoot (gruppo di lavoro) e il motivo Pikkulempi (piccolo amore), che raffigura una distesa immensa e sconfinata di fiori.

Foto Uniqlo

I colori della collezione

L’arancione, il rosa e il verde si fondono con il blu e il bianco, per illuminare ogni momento. Una novità della collaborazione sono i capi in denim dallo stile casual, oltre agli accessori chic che completano il nostro outfit. Cosa aspettate a tuffarvi in questo vortice di fiori e colori?