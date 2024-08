Perché la collezione Upcycled MIU MIU non deve passare inosservata

Approcciare ad uno stile di vita sostenibile è un passo importante per il futuro. Ecco perché son tanti i brand che hanno deciso di rendere i loro prodotti sostenibili cercando di adottare una filosofia di lavoro rispettosa delle risorse che il pianeta ci mette a disposizione.

Oltre a dover conoscere i marchi sostenibili del momento, è importante anche soffermarsi a tutte quelle aziende già avviate anche dell’alta moda che cercano ogni giorno di migliorare i loro passi. Tra questi impossibile non notare Miu Miu, la casa di moda appartenente al Gruppo Prada definita “indipendente e anticonformista”.

Le proposte son sempre originali, pensate per le donne così da mettere in risalto ogni tipo di personalità. Da qualche anno il brand ha dato vita ad una collezione esclusiva che sta prendendo sempre più piede nel mondo dell’alta moda: si chiama Upcycled. Ecco di cosa si tratta esattamente.

La collezione Upcycled di Miu Miu, perché sceglierla

Disponibili in alcune boutique Miu Miu sparse in tutto il mondo, da Milano a Tokyo è possibile acquistare questi incredibili capi unici della nuova collezione del brand.

Upcycled vanta capi unici nel loro genere rifiniti interamente a mano, la collezione nasce grazie ai pezzi vintage riciclati e rielaborati risalenti al periodo tra gli anni Trenta e gli anni Ottanta.

I capi inizialmente erano in tutto 80, l’obiettivo della collezione è ancora oggi abbracciare l’idea di una moda circolare e consapevole. Negli anni son stati selezionati sempre più capi d’abbigliamento da riciclare e rielaborare con il tocco stilistico e creativo di Miu Miu.

La collezione che attualmente sta spopolando quest’estate, e che probabilmente diventerà una delle protagoniste della prossima stagione, è in total denim.

Originale e creativo il blouson in denim, le decorazioni lo rendono perfetto per i look di mezza stagione. Se non sai come abbinare il gilet di jeans quest’autunno, non perdere i nostri preziosi consigli di moda!

Son tanti i pezzi proposti in denim, come gli shorts classici a vita alta o quelli decorati come il blouson proposto qui sopra. Non mancano gli accessori per capelli: il cerchietto in denim e il fermaglio rendono le acconciature autunnali ancora più cool e alla moda.

Il top in denim ha il logo del brand ricamato al centro, caratteristica che lo rende ancora più particolare, è perfetto da indossare per un look di fine estate con il pantalone cinque tasche in versione over. Ogni capo della collezione Upcycled di MIU MIU ti conquista sin dal primo istante!