Basta impostare la sveglia qualche minuto e il gioco è fatto: preparare una colazione romantica non richiede di certo chissà quanto tempo, basta saper utilizzare i giusti ingredienti per stupire il proprio lui alla perfezione e tirare fuori un pizzico di creatività. Se desiderate un maggiore effetto sorpresa, invece di fargli trovare la colazione a tavola, potreste optare per una colazione romantica direttamente a letto. Ovviamente, focalizzatevi sui gusti del vostro partner, in modo da riempire il vassoio con i suoi dolcetti preferiti!

Colazione romantica a letto: idee a cui ispirarsi

Come preparare una colazione romantica a letto? Alcune idee da prendere in considerazione sono i biscotti, i cornetti, i muffin, donuts o altri dolci d’effetto, e per rendere il vassoio ancora più romantico non dimenticate di aggiungere tovagliette, ciotole e tazze colorate. Al posto del classico latte riscaldato, potreste realizzare il latte con un bel cuore di cioccolata. Come fare? È davvero molto semplice: per avere il cuore galleggiante sul latte dovete montare il latte come se doveste fare un cappuccino, poi quando il latte è ben fermo con lo sciroppo al cioccolato o il topping disegnate velocemente un cuore. Portatelo subito dal vostro lui perché l’effetto, purtroppo, dura solo pochi minuti.

In alternativa al latte, potreste preparargli una deliziosa cioccolata calda e con l’aiuto della panna montata potete realizzare dei cuoricini in superficie. Se volete dare un tocco romantico in più alla vostra colazione, prendete una fetta biscottata e fate un cuoricino con la marmellata o la nutella!

Scrivi un bigliettino!

Se insieme alla colazione d’amore volete far trovare al vostro lui una dolce dedica, qui potete trovare alcune frasi che vi torneranno sicuramente molto utili per l’occasione. Prendete carta e penna e dedicate al vostro partner una frase romantica per augurargli un dolce risveglio!

-Essere innamorato di te è il motivo per cui vale la pena alzarsi. Buongiorno amore!

-Le giornate dovrebbero iniziare con un abbraccio, un bacio, una carezza e un caffè. Perché la colazione deve essere abbondante.”

-Ti ho portato il cornetto caldo per fare colazione insieme” è un sentimento.

-Quando apro i miei occhi ogni giorno, tutto ciò che voglio vedere sei tu.

-Il sole illumina il giorno, ma tu illumini la mia vita. Buongiorno tesoro mio!

In questo giorno di pioggia, tu sei la mia luce. Buongiorno amore mio!

-La migliore sveglia del mondo è un tuo bacio. Buongiorno con tutto il cuore!