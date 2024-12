La colazione ideale da fare durante la gravidanza, è sostanziosa ed equilibrata

Il piano alimentare durante una gravidanza può variare a seconda di alcuni fattori. Innanzitutto è importante valutare insieme al proprio ginecologo cosa mangiare e cosa evitare anche in base al peso di partenza.

Il detto “bisogna mangiare per due” è assolutamente sbagliato, infatti bisogna portare attenzione a non mettere su dei chili eccessivi e tenere monitorato quanto più possibile il peso durante tutti i nove mesi di gestazione.

Cosa mangiare a colazione in gravidanza? Ecco alcuni suggerimenti per iniziare al meglio la giornata e partire sin da subito con forze ed energie da vendere!

Colazione in gravidanza, cosa mangiare? I consigli da seguire

Durante la gravidanza, specialmente negli ultimi mesi, è possibile iniziare a sentirsi affaticate e stanche. Per poter fare il pieno di energia è importante iniziare la giornata con una buona colazione. Cosa mangiare in gravidanza?

Per carburare al meglio una colazione sana ed equilibrata è tutto quello di cui potresti aver bisogno. Opta per una semplice colazione composta da yogurt magro arricchito da frutta fresca tagliata a pezzi, cereali senza zuccheri aggiunti e semi oleosi non salati per fare il pieno di vitamine. Come cereale puoi scegliere il muesli, i bastoncini di frumento integrale e così via. Per la frutta fresca, invece, ti consigliamo di sceglierla in base alla stagione!

Un’altra opzione molto sfiziosa, saziante e che ti permette di trovare la giusta carica anche al mattino è composta da spremuta di arancia, perfetta per fare il pieno di vitamina C, e un toast integrale arricchito con burro di arachidi e marmellata a piacere. In alternativa puoi scegliere di fare una colazione salata e farcire il toast con gli ingredienti che più ti piacciono!

Per alleviare le nausee, specialmente se sei nel primo trimestre, dovresti assolutamente integrare con della frutta secca e fibre, in grado di ridurre la sensazione di nausea mattutina. Altrimenti opta per un infuso allo zenzero e al finocchio e accompagnalo con delle fette biscottate farcite o dei pancakes alla banana fatti in casa.

Nel proprio piano alimentare non devono assolutamente mancare tutti quegli alimenti ricchi di calcio e vitamina D, fondamentali per la mineralizzazione delle ossa del feto.

Da limitare o addirittura da evitare il caffè a stomaco vuoto, cibi fritti e troppo grassi, alimenti preconfezionati e cibi trattati con grassi vegetali cotti o strutto. Non mangiare tutto ciò ti permette di limitare l’acidità e la nausea durante i mesi di gestazione!