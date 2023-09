Colazione a scuola, i panini farciamoli così: buoni, deliziosi e soprattutto sani

Per la colazione dei ragazzi a scuola si può pensare a degli ottimi panini. Ecco delle idee gustose e sane.

L’alimentazione dei ragazzi deve essere sana e bilanciata in modo da favorire tutti i nutrienti fondamentali per avere l’energia necessaria per affrontare la giornata, lo studio e i compiti. Le merendine e gli snack industriali non sono la soluzione migliore per la colazione a scuola ma possono esserlo degli ottimi panini, da farcire in modo goloso e sano.

I migliori panini per la colazione a scuola: idee deliziose e sane

Quando si tratta di farcire i panini, c’è sempre l’imbarazzo della scelta: fra formaggi, affettati e verdure, ogni imbottitura è deliziosa. Ma per la colazione a scuola ci sono alcune farciture che si possono preferire.

Ecco 10 idee per panini farciti deliziosi e sani:

Panino con mortadella , un intramontabile classico della cucina italiana. Oltre che il gusto, questo panino ha un inconfondibile profumo che conquista il palato di chiunque. Può essere arricchito poi con provola a fette e pomodorini.

, un intramontabile classico della cucina italiana. Oltre che il gusto, questo panino ha un inconfondibile profumo che conquista il palato di chiunque. Può essere arricchito poi con provola a fette e pomodorini. Panino con salame , un’altra classica farcitura che può essere arricchita con peperoni cotti sul fuoco, robiola e olio extravergine d’oliva.

, un’altra classica farcitura che può essere arricchita con peperoni cotti sul fuoco, robiola e olio extravergine d’oliva. Panino con prosciutto crudo , impreziosito con una crema di rucola fatta frullando le foglie di rucola con pinoli, parmigiano, pecorino, sale e olio evo. Il panino si può arricchire anche con la mozzarella per un gusto top.

, impreziosito con una crema di rucola fatta frullando le foglie di rucola con pinoli, parmigiano, pecorino, sale e olio evo. Il panino si può arricchire anche con la mozzarella per un gusto top. Panino con prosciutto cotto e formaggio , un classico per la colazione a scuola. Come formaggio si può usare un buon pecorino.

, un classico per la colazione a scuola. Come formaggio si può usare un buon pecorino. Panino con bresaola e spinaci , un’idea più light ma di sicuro effetto.

, un’idea più light ma di sicuro effetto. Panino con petto di tacchino cotto al forno e crema di avocado , realizzata schiacciando la polpa dell’avocado con un frullatore insieme ad olio extravergine d’oliva e sale. Si può aggiungere anche qualche foglia di insalata per un panino ancora più nutriente.

, realizzata schiacciando la polpa dell’avocado con un frullatore insieme ad olio extravergine d’oliva e sale. Si può aggiungere anche qualche foglia di insalata per un panino ancora più nutriente. Panino con speck e zucchine , un’idea golosa e completa, a cui si può aggiungere della ricotta spalmata.

, un’idea golosa e completa, a cui si può aggiungere della ricotta spalmata. Panino con pancetta e formaggio fuso , una proposta più strong per la colazione a scuola ma di sicuro effetto.

, una proposta più strong per la colazione a scuola ma di sicuro effetto. Panino con melanzane e prosciutto crudo , un connubio perfetto in cui si incontrano il dolce della melanzana e il salato del prosciutto crudo. Si può arricchire con della scamorza.

, un connubio perfetto in cui si incontrano il dolce della melanzana e il salato del prosciutto crudo. Si può arricchire con della scamorza. Panino con prosciutto cotto e paté di carciofi, da preparare facendo cuocere i carciofi con il succo di 2 limoni per circa 20 minuti. Poi frullarli in un mixer con prezzemolo, olio e sale. Spalmare la crema sul panino e aggiungere il prosciutto cotto.

Queste sono tantissime alternative gustose e creative per la colazione a scuola. Ogni giorno si può provare una nuova oppure arricchirla o modificarla secondo i propri gusti.