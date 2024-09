Codice fiscale neonati e bambini, mamma e papà chiamati a fare questo

Tessera sanitaria e codice fiscale per i neonati, la guida pratica veloce e facile da consultare per ottenere l’importante documento di riconoscimento il prima possibile.

L’arrivo di un neonato porta con sé una serie di pratiche burocratiche necessarie che i genitori devono affrontare. Tra queste, l’attribuzione del codice fiscale e la richiesta della tessera sanitaria sono passaggi fondamentali per garantire accesso ai servizi sanitari e per la gestione delle pratiche fiscali.

Purtroppo l’Italia è la patria della burocrazia, spesse volte pesante, opprimente, di difficile consultazione e lenta a rispondere in caso di dubbi. Ma per fortuna le cose hanno conosciuto dei cambiamenti in positivo, grazie in particolare alla affermazione dei mezzi di interazione digitale. Rispetto al passato ora è più facile ottenere questo o quel certificato, anziché dovere andare al Comune di residenza. Ed anche nel caso del codice fiscale e della tessera sanitaria per i neonati il percorso da intraprendere non è complicato.

Il processo inizia con l’assegnazione del codice fiscale, che avviene automaticamente quando i genitori presentano la dichiarazione di nascita presso il Comune di residenza. Questa operazione viene gestita tramite un sistema telematico che si collega direttamente all’Anagrafe Tributaria, facilitando la registrazione del neonato. Una volta completata questa fase, il codice fiscale viene emesso e inviato all’indirizzo di residenza indicato dai genitori.

Come ottenere la tessera sanitaria di un neonato?

Dopo l’attribuzione del codice fiscale, il neonato riceve automaticamente la prima tessera sanitaria. Questa tessera ha una validità di un anno e viene spedita direttamente all’indirizzo di residenza. La sua emissione è un passo importante, poiché consente ai genitori di avere accesso ai servizi sanitari per i propri figli fin dai primi giorni di vita.

Per ottenere una nuova tessera sanitaria, con validità di sei anni, è necessario registrare il bambino presso l’ASL (Azienda Sanitaria Locale) competente. Questo passaggio è cruciale per la scelta del medico pediatra e per garantire che il neonato possa usufruire delle prestazioni sanitarie necessarie. Una volta effettuata la registrazione, la nuova tessera verrà inviata all’indirizzo di residenza.

Se per qualsiasi motivo il codice fiscale non è stato ancora attribuito, i genitori hanno la possibilità di richiederlo direttamente presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Per farlo, devono compilare il modello AA4/8 e firmarlo. È necessario presentare anche un documento d’identità valido del genitore che effettua la richiesta, insieme all’attestato di nascita rilasciato dall’ospedale o al certificato di nascita.

La richiesta può essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) o e-mail. È importante includere nel messaggio:

Una copia del modello AA4/8 compilato e firmato.

Eventuali documenti di supporto, come il certificato di nascita.

Una copia del documento di identità del richiedente.

Ricezione del Certificato di Codice Fiscale.

Una volta elaborata la richiesta, il certificato di attribuzione del codice fiscale sarà inviato all’indirizzo e-mail o PEC utilizzato per la richiesta. Questo certificato è firmato digitalmente dal responsabile dell’ufficio, garantendo così la sua validità. Ed il tuo neonato potrà avere il suo primo documento ufficiale di identificazione.