Cocktail, tramonto e... rooftop: quali sono i più belli in Italia (da non perdere)

I rooftop, ovvero le terrazze cittadine, sono il modo migliore per godersi i panorami mozzafiato e sorseggiare un cocktail.

Sono diventate famose come formule all’americana: New York ne è piena sui tetti dei grattacieli e col tempo sono arrivati anche in Europa.

L’Italia ha una fantastica collezione di terrazze con vista tutta sua. Luoghi iconici con locali, bar e ristoranti dove si può ammirare un tramonto straordinario e rilassarsi mentre la città si trova proprio di sotto.

Rooftop in Italia: i più belli da visitare

I rooftop sono perfetti nel periodo estivo. Per questo motivo molti durante l’inverno sono chiusi. Ce ne sono in ogni dove, da Parigi a Barcellona, e bisogna solo scegliere. Tra i più belli in Italia non ci può non citare Bar Torre a Milano, che nasce all’ultimo piano della Fondazione Prada e offre ai clienti un’atmosfera veramente cosmopolita.

La terrazza esterna è triangolare, dotata di ampie vetrate con una pavimentazione in griglie. La selezione è internazionale, i cocktail sono ottimi e c’è sia uno spazio dedicato al bar che un angolo ristorante. Anche l’interno offre una vista da sogno.

Sempre a Milano c’è Vertigo, il rooftop bar che si trova nell’Hotel nhow, aperto anche agli esterni. Progettato interamente da Park Associati con 750 metri quadrati, è dotato di tre piscine, area lounge, area solarium e infinity pool. Questo è un luogo veramente iconico dove sorseggiare un drink a bordo piscina.

Nella città si trova anche l’Organics SkyGardens all’Hyatt, in centro posto a 40 metri di altezza che regala una vista totale su Milano. Una carta dei cocktail studiata minuziosamente, piatti prelibati dello chef Guglielmo Giudice e ambiente da sogno. Proseguendo, un classico per eccellenza è Ceresio 7 Pools & Restaurant in zona Monumentale, con uno stile impeccabile, sobrio e minimalista.

Rimanendo nella città meneghina c’è la Terrazza Gallia al settimo piano dell’Excelsior: i drink sono curati da mixologist con finger food in abbinamento, non manca la musica e anche molti appuntamenti particolari. Roma non è da meno con SEEN by Oliver in Palazzo Naiadi, una delle terrazze più grandi e belle di tutta la capitale. Un’esperienza gastronomica firmata, con piscine che completano lo spettacolo.

Nella Capitale c’è anche Seu Pizza con Vista al W Rome. Ci sono piatti veramente speciali, ovviamente pizza e drink da sorseggiare per godersi il tramonto. Il Notos Rooftop, invece, è all’interno del primo urban hotel che la catena ha aperto in Italia. La terrazza è praticamente un giardino segreto e ci sono delle masterclass sull’aperitivo imperdibili.

In Campania sorge uno dei più belli d’Italia, il Bistrot La Terrazza al Santa Caterina ad Amalfi. Sospeso letteralmente sul mare offre uno scorcio unico della Costiera, il resto è pura poesia. Dedicato sia agli ospiti dell’hotel che agli esterni, vanta light lunch e cena con materie prime di alta qualità. In Costiera Amalfitana abbiamo anche Bianca Bar a Villa Treville, una location da sogno con terrazza spettacolare e una vista da togliere il fiato.